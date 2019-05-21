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TDV yüzleri güldürüyor

Somali’de kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından dağıtılan balon ve şekerlerle mutlu oluyor.

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Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yardım çalışmalarında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kabasa ve Qasali kamplarındaki 5 bin çocuğa şeker ve balon dağıttı. TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bölgeye gıda dağıtımı ve iftar vermek üzere geldiklerini ifade eden Erdem, bölgede yaşamın oldukça zor olduğunu, kamplarda yaşayan çocukların bir şeker ve balonda bile mutlu olduklarına şahitlik ettiklerini belirtti. 

YARDIMLARA DEVAM 

5 bin çocuğa balon ve şeker dağıttıklarını anlatan Erdem, “Çocukların yüzlerindeki tebessümleri gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Biraz olsun kalplerinde yer edindiysek en büyük mutluluk budur bizler için, bölgede yardım çalışmalarına da devam edeceğiz” diye konuştu.

MSB´den ''Milli Mücadele´ye Adım Adım'' paylaşımı

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