Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat kılınır?

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:03

Teravih namazı evde nasıl kılınır? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş Teravih namazının koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle kılınmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar internette Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Teravih namazının evde kılınışını haberimizde derledik.

Milyonlarca Müslümanın büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ülkemizi saran Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bazı önlemler alındı. Alınan önlemlerden başlıcası Cuma namazının cemaatle kılınmayacağı olmuştu. Koronavirüs salgınının devam etmesi sebebiyle bu sene Ramazan ayında kılınması beklenen teravih namazları da camilerde cemaatle kılınamayacak.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazının hükmü, cuma namazı gibi cemaatle kılınma şartı taşımadığı için evlerde de bireysel olarak kılınabilir. Ayrıca Teravih namazı evdeki aile bireyleriyle cemaat şeklinde de kılınabilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi dini alanda da toplu namazlara ara verilmesi gibi bazı önlemler alınmak zorunda kalındı. Bu nedenle Ramazan ayı ile de ilgili kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Teravih namazı evde nasıl kılınır? Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır." denildi.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 23 Nisan’da kılınacak. Fakat Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, koronavirüs salgını nedeniyle Teravih namazlarının evde kılınacağını söyledi.

TERAVİH NAMAZLARI EVDE KILINACAK

Ekrem Keleş, Kurul kararında teravih namazları ile ilgili de "Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz" ifadelerine yer verildi.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINACAK?

Diyanet, teravih namazında evde kılınması çağrısında bulundu:

"Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır."

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı sünnet-i müekkede olarak Peygamber Efendimizin (S.a.v.) devamlı yaptığı bir namazdır. Teravih Namazı 20 rekattır ve her iki rekatta bir selam verilerek kılınabileceği gibi 4 rekatta bir selam verilerek de kılınabilir.

Hz. Peygamber, teravih namazını birkaç gece dışında sürekli olarak tek başına kılmış ve arkadaşlarını "Kim ramazan namazını (teravih) inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılarsa onun geçmiş günahtan bağışlanır" diyerek bu namaza teşvik etmiştir (Buharı, "Salâtü't-terâvîh", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfîrîn", 174).

Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Dört rekatta bir selam verilerek 20 rekata tamamlanır.

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diyerek niyet edildikten sonra "Allahü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadettir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

BAYRAM NAMAZI ERTELENECEK Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle bayram namazının ertelenmesi de söz konusu olabilir” dedi.