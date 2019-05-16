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Terazide ağır basacak şey: Ahlak

Ekranların sevilen yüzü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Yoğun ilgi gören programda ahlakın önemine değinen Nihat Hatipoğlu, “Biz yıllardır hocalar olarak, ‘Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, bol bol sadaka verin’ dedik. İyi ettik yanlış yapmadık ama bu ibadetlerin sağlaması gereken şeyi söylemedik, ihmal ettik. En önemli şey ahlaktır. Çünkü terazide en ağır basacak şey ahlaktır. Ahlakın olması için de kibir olmayacak, dağları ben yarattım olmayacak. Bazen insan bir makama veya mevkiye geliyor ötekileri görmüyor. Oysaki o makamı veren Allah alacak olan da Allah’tır” diye konuştu.

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