Türk-Alman Üniversitesi Kadir Gecesi'ni iftarla karşıladı

Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri Kadir Gecesi İstanbul Beykoz Kampüsü'nde bahçeye kurdukları yer sofralarında iftar etti.

Okulun Fikir ve Medeniyet Kulübü'nün organizesindeki iftara Almanya merkezli WEFA Vakfı ve Beykoz Müftülüğü destek verdi.

Kadir Gecesi düzenlenen ve bu yıl 3.'sü gerçekleştirilerek geleneksel hale gelen iftar programı binlerce öğrenciyi yer sofralarında buluşturdu.

WEFA vakıf yönetimi, Alman vatandaşları ve öğretim üyelerinin de katıldığı geleneksel iftarda öğrenciler okul bahçesine kurdukları kandil ışıklarını andıran aydınlatmaların altında hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası gerçekleşen programda gecenin önemini anlatan konuşmalar yapıldı, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin sürmesi ve mazlum coğrafyalar için dualar edildi.

İlk kez yer sofrasında binlerce kişiyle iftar yaptığını söyleyen hazırlık öğrencisi Zeynep Gemici hep birlikte iftar etmenin coşku ve mutluluğunun tarifsiz olduğunu belirterek üniversite yönetimi ve iftar sofralarının kurulmasında emeği geçenlere öğrenciler adına teşekkür etti.

Türk-Alman öğrencilerinin okul bahçesindeki iftarı çay-kahve eşliğinde yapılan sohbetle sona erdi.