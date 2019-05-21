Türk Kızılay'dan Mostar’da iftar programı
Bosna Hersek’in güneyindeki Mostar şehrinde Türk Kızılay tarafından bin 400 kişilik iftar programı düzenlendi.
Türk bayrağının renklerine bürünen tarihi Mostar Köprüsü altında düzenlenmesi planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bir okulun spor salonunda gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, akşam ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Organizasyon yetkililerinden Aldin Hero, yaptığı açıklamada, iftar programının rekor sayıda katılımla gerçekleştirildiğini söyledi. Bu arada, Mostarlı 40 aileye Ramazan paketi dağıtıldı.
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