Urfa'da asırlık iftar geleneği
Afganistan’dan yıllar önce Türkiye’ye getirilerek Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yerleştirilen Özbek Türkleri, imece usulüyle camide kurdukları iftar sofrası geleneğini yaşatıyor.
Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çok sayıda Özbek Türkü, her yıl Ramazan ayında birlikte camide iftar açma heyecanını yaşıyor. Asırlık geleneklerini gelecek nesillere aktarmak isteyen Özbek aileler, torunlarının da atalarının izinden gitmesini istiyor.
İMECE USULÜ
İftar saatine yakın, camilerde bir araya gelen Özbekler, imece usulü kurdukları sofrada yan yana oturuyor, dua ediyor. Ramazan’da her gün yöresel yemeklerle iftarlarını açan Özbekler, bu geleneği uzun yıllardır sürdürmenin heyecanını yaşıyor.
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