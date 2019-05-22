Urfa'da asırlık iftar geleneği

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çok sayıda Özbek Türkü, her yıl Ramazan ayında birlikte camide iftar açma heyecanını yaşıyor. Asırlık geleneklerini gelecek nesillere aktarmak isteyen Özbek aileler, torunlarının da atalarının izinden gitmesini istiyor.

İMECE USULÜ

İftar saatine yakın, camilerde bir araya gelen Özbekler, imece usulü kurdukları sofrada yan yana oturuyor, dua ediyor. Ramazan’da her gün yöresel yemeklerle iftarlarını açan Özbekler, bu geleneği uzun yıllardır sürdürmenin heyecanını yaşıyor.