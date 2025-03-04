Vakıf Katılım'dan Ramazan'a özel: “Seferiler” ile iyilik paylaşıldıkça çoğalıyor

Vakıf Katılım, Ramazan ayına yeni reklam filmi "Seferiler" ile hoş geldin diyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören reklam filminin ardından bu yıl da köklü değerlerimizi ve yardımlaşma kültürünü gelecek nesillere aktaran duygu dolu bir hikâyeyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Reklam filmi, Anadolu'nun misafirperverlik kültürünü sıcak ve samimi bir hikâyeyle ekranlara taşıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında geçen filmde, iftar sofrası için hazırlanan yemeklerin yabancı turistlerle paylaşıldığı ve eğlenceli anların yaşandığı bir sahneye tanıklık ediyoruz. Bu hikâye, vakıf kültürünün özünü oluşturan paylaşma kavramının çocuklarımızın yüreklerinde yeşermesine vesile olmayı amaçlıyor.
Reklamın strateji ve senaryosu 9,58 İletişim Çözümleri'ne ait olup, prodüksiyon 36mm Film Network tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yönetmen koltuğunda Burcu Matur oturuyor. Duygusal anlatımı, etkileyici sinematografisi ve samimi atmosferiyle "Seferiler", Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyor.
Reklam Filmi Künyesi:
Reklamveren: Vakıf Katılım Bankası
Reklamveren Yetkilisi: Yusuf Armağan, Şinasi Akhan
Reklam Ajansı: 9,58 İletişim Çözümleri
Ajans Başkanı: Tayfun Kısacık
Kreatif ve Marka Ekibi: Volkan Bintepe, Ali Murat Şenel, İrem Emrullah
Prodüksiyon Şirketi: 36mm Film Network
Yönetmen: Burcu Matur
Yapımcılar: Selim Bilgiç, Nazlı Bilgiç
Görüntü Yönetmeni: Alican Akgün
Yardımcı Yönetmen: Gamze Türkeri
Yönetmen Yardımcıları: Ece Damla Kurt, Berna Gözakman
Prodüksiyon Amiri: Cengiz Koç
Mekan Sorumlusu: Emre Mert
Prodüksiyon Ekibi: Seyfi Ünal Topuz, Deniz Aleyna Avcılar, Serkan Çolakoğlu, Mert Mahir
Müzik Yapım: Mehmetcan Erdoğan
SFX / MIX: Pixel Post Pro
Online Editör: Tuncay Paksoy
Offline Editör: Ahmet Türk
Sanat Yönetmeni: Uğur Arslan
Kostüm Yönetmeni: Ece Erol
Işık Şefi: Giray Gergin
Set Amiri: Metin Gügercin
Saç & Makyaj: Sezgin Milik
Cast Direktörü: Cansın Cengizalp
Oyuncu Koçu: Açelya Dadalı
Drone Operatörü: Oğuz Albayrak
Ses Operatörü: Özgür Özden
Yemek Stilisti: İnci Bak