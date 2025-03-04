Vakıf Katılım'dan Ramazan'a özel: “Seferiler” ile iyilik paylaşıldıkça çoğalıyor

Vakıf Katılım, Ramazan ayına yeni reklam filmi "Seferiler" ile hoş geldin diyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören reklam filminin ardından bu yıl da köklü değerlerimizi ve yardımlaşma kültürünü gelecek nesillere aktaran duygu dolu bir hikâyeyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Reklam filmi, Anadolu'nun misafirperverlik kültürünü sıcak ve samimi bir hikâyeyle ekranlara taşıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında geçen filmde, iftar sofrası için hazırlanan yemeklerin yabancı turistlerle paylaşıldığı ve eğlenceli anların yaşandığı bir sahneye tanıklık ediyoruz. Bu hikâye, vakıf kültürünün özünü oluşturan paylaşma kavramının çocuklarımızın yüreklerinde yeşermesine vesile olmayı amaçlıyor.

Reklamın strateji ve senaryosu 9,58 İletişim Çözümleri'ne ait olup, prodüksiyon 36mm Film Network tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yönetmen koltuğunda Burcu Matur oturuyor. Duygusal anlatımı, etkileyici sinematografisi ve samimi atmosferiyle "Seferiler", Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyor.

Reklam Filmi Künyesi:

Reklamveren: Vakıf Katılım Bankası

Reklamveren Yetkilisi: Yusuf Armağan, Şinasi Akhan

Reklam Ajansı: 9,58 İletişim Çözümleri

Ajans Başkanı: Tayfun Kısacık

Kreatif ve Marka Ekibi: Volkan Bintepe, Ali Murat Şenel, İrem Emrullah

Prodüksiyon Şirketi: 36mm Film Network

Yönetmen: Burcu Matur

Yapımcılar: Selim Bilgiç, Nazlı Bilgiç

Görüntü Yönetmeni: Alican Akgün

Yardımcı Yönetmen: Gamze Türkeri

Yönetmen Yardımcıları: Ece Damla Kurt, Berna Gözakman

Prodüksiyon Amiri: Cengiz Koç

Mekan Sorumlusu: Emre Mert

Prodüksiyon Ekibi: Seyfi Ünal Topuz, Deniz Aleyna Avcılar, Serkan Çolakoğlu, Mert Mahir

Müzik Yapım: Mehmetcan Erdoğan

SFX / MIX: Pixel Post Pro

Online Editör: Tuncay Paksoy

Offline Editör: Ahmet Türk

Sanat Yönetmeni: Uğur Arslan

Kostüm Yönetmeni: Ece Erol

Işık Şefi: Giray Gergin

Set Amiri: Metin Gügercin

Saç & Makyaj: Sezgin Milik

Cast Direktörü: Cansın Cengizalp

Oyuncu Koçu: Açelya Dadalı

Drone Operatörü: Oğuz Albayrak

Ses Operatörü: Özgür Özden

Yemek Stilisti: İnci Bak