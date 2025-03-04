Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un dört bir yanına geleneksel iftar sofrası

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşların desteğiyle, her gün 750 kişi kapasiteli tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kuruyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftarlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlıyor. İftarın ardından misafirlere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi geleneksel lezzetler sunuluyor.

İftara gelen vatandaşların çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için de oyun parkı kurulurken, aynı zamanda Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel tiyatro gösterileri gerçekleştiriliyor.

Vakıf sofralarında, ramazan ayı boyunca başta yetimler, öksüzler, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar, yüksek ve ortaöğrenim gören öğrenciler olmak üzere, tüm vatandaşlar ağırlanıyor.

Ayrıca mobil aşevi aracılığıyla Tekirdağ'da günlük 750 kişi olacak şekilde yemek ikramı yapılıyor.

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda Üsküdar'da bulunan bölge müdürlüğü hizmet binasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Selimiye/Üsküdar Kampüsü'nde ve Gebze Sarı Camii'nde iftar sofraları kuruyor. Aynı zamanda Türkiye Engelliler Vakfı aracılığı ile yemek dağıtımı yapıyor.

Ramazan boyunca her akşam Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde de geleneksel ramazan etkinlikleri İstanbullularla buluşuyor.