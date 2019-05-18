20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

RAMAZAN

  1. Haberler
  2. Ramazan

Varlığın ilahi mayası merhamet

Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Allah Teâlâ’nın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, varlığın ilahi mayasıdır.  

  • TURAN ASLAN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sevgili Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep’in çocuğu ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Hz. Zeynep, Resûl-i Ekrem’e ‘Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?’ diye haber gönderdi. Resûlullah bir grup sahabiyle birlikte kızının evine gitti. Kucağına aldığı torununun can çekişmekte olduğunu gören rahmet Peygamberinin gözlerinden yaş akmaya başladı. Orada bulunan sahâbilerden biri, ‘Ey Allah’ın Resûlü! Bu gözyaşı nedir?’ diye sordu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem’in mübarek dudaklarından şu sözler dökülüverdi: “Bu gözyaşı, Allah’ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara rahmet eder.” 

GÖNÜL YUMUŞAKLIĞI 

Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Yaratılan her canlıya karşı duyarlı olmaktır. Evlât sevgisi, ana babaya saygı, yaşlılara, yoksullara, hastalara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme, hatta bitki ve hayvanlara karşı şefkatli olma gibi erdemlerin hepsi merhamet duygusunun bir tezahürüdür. Allah Teâlâ’nın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, varlığın ilahi mayasıdır. Maddi ve manevi hastalıkların en etkili ilacı, yürekleri işgal eden türlü sıkıntıların çaresi merhamette saklıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), cahiliye toplumunu merhametle tanıştıran, merhameti hayatın her alanında yaşanılır kılan en muhteşem örnektir. O, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah’ın rahmetiyle etrafındakilere daima yumuşak davranmıştır. Cezalandırırken bile insafı ve adaleti elden bırakmayarak asla zulmetmemiştir. Müminlerin de birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmelerini tavsiye etmiştir. Merhamet, anne babamızı yalnızlığa terk etmemek, onlara şefkat kanatlarımızı germektir. 

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği 'Ping Pong' kurtardı

Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği 'Ping Pong' kurtardı

'Bir kez daha İstanbul için yola çıktık'

'Bir kez daha İstanbul için yola çıktık'

'Abart'anlara trafikten men

'Abart'anlara trafikten men

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

FETÖ'cü müdüre 2'nci cinsel taciz davası

FETÖ'cü müdüre 2'nci cinsel taciz davası

Başkan Erdoğan: İki seçim birbirinden ayrılmalı

Başkan Erdoğan: İki seçim birbirinden ayrılmalı

Çin'den ABD'ye tepki

Çin'den ABD'ye tepki

Torba teklif TBMM'de

Torba teklif TBMM'de
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Dünyanın gözü bu bölgede! Savaşın ayak sesleri...

Dünyanın gözü bu bölgede! Savaşın ayak sesleri...

Ülkeyi sarsan görüntüler: F-16 çatıdan böyle girdi!

Ülkeyi sarsan görüntüler: F-16 çatıdan böyle girdi!

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA