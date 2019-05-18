Washington Büyükelçiliği’nden iftar
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftara, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri ile Washington’da yerleşik bazı ülke diplomatik temsilcileri katıldı.
DCA’de organize edilen ve ev sahipliğini Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yaptığı programa çok sayıda Amerikalı, Türk ve diğer ülkelerden diplomatik temsilciler iştirak etti. İftar yemeğine ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad ve İslami Yardım kurumu başkanı Enver Han gibi Müslüman toplumun önemli isimler katıldı.
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