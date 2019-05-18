Washington Büyükelçiliği’nden iftar

DCA’de organize edilen ve ev sahipliğini Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yaptığı programa çok sayıda Amerikalı, Türk ve diğer ülkelerden diplomatik temsilciler iştirak etti. İftar yemeğine ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad ve İslami Yardım kurumu başkanı Enver Han gibi Müslüman toplumun önemli isimler katıldı.