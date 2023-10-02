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Sağlık

5 bin yıllık tedavi yöntemleri, hastalara şifa oluyor

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalar, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ünitesinde 5 bin yıllık tedavi yöntemleriyle şifa buluyor.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
5 bin yıllık tedavi yöntemleri, hastalara şifa oluyor
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesinde ozon terapi, hacamat ve sülük tedavisi (hirudoterapi) uygulamaları yapılarak ağrısı olan hastalar 5 bin yıllık tedavi yöntemleriyle şifa buluyor.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) üniteleri hizmet vermeye devam ediyor. Birçok vatandaş tarafından rağbet görmeye başlayan GETAT ünitelerinde geleneksel tedavi yöntemlerini vatandaşlara denetlenebilir, sertifikalı uzman hekimlerce hijyen kurallarına ve tedavi protokollerine riayet edilerek sunmaya devam ediyor. Geleneksel yöntemlere tedavi olmak isteyen vatandaşlar hastane ile görüşerek ozon terapi (majör ozon, minör ozon, bölgesel ozon), hacamat ve sülük tedavisi (hirudoterapi) gibi hizmetlerden faydalanabilir.

Ozon terapisi yapan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Necati Bulut tedavi hakkında bilgiler vererek olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Sülük tedavisi ve hacamat yapan Dr. Öğretim Üyesi Ersan Gürsoy da sülük ve hacamatta önemli olan çok kanın çıkmasının değil, tedavinin doğru bir şekilde uygulanmasının gereğinden bahsederek dini olarak da sünnete uygun günlerde işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Şiddetli eklem ve sırt ağrısıyla başvurdukları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ozon terapi, hacamat ve sülük tedavisi yaptırdıklarını ve iyi geldiğini ifade eden vatandaşlar, ağrısı olan vatandaşlara da tavsiyede bulundu.

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