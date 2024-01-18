İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1491
  • EURO
    32,8876
  • ALTIN
    1952.79
  • BIST100
    8094.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Sağlık

8 aylık bebek çengelli iğne yuttu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 8 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde çıkarıldı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
8 aylık bebek çengelli iğne yuttu
ABONE OL

Güroymak ilçesinde çengelli iğne yutan 8 aylık bebek, ailesi tarafından Güroymak Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan kontrollerde çengelli iğnenin soluk borusuna saplandığı tespit edilen bebek, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle soluk borusundaki çengelli iğne çıkarılan bebek, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Bebeğe müdahale eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hakan Tuhan, çengelli iğnenin ucunun açık olması nedeniyle bebeğin soluk borusuna saplandığını söyledi.

İğneyi başarılı şekilde çıkardıklarını anlatan Tuhan, "Bebeği 2 saat gözlem altında tuttuktan sonra taburcu ettik. Kulakta, boğazda ve burunda yabancı cisimlerle çok sık karşılaşmaktayız. Çocuklar boncuk, madeni para, nohut, fasulye, mısır gibi şeyleri yutabiliyor ya da kulaklarına, burunlarına sokabiliyorlar. Bu gibi durumlar hayati tehlikeye neden olabiliyor. Ailelerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumlarla karşılaşan aileler, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalı." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.