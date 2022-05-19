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Sağlık

ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerinde Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiği belirtildi.

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
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Axios haber sitesine göre, Maine dışında ülkedeki 49 eyalette son iki haftada Kovid-19 vakalarında artış görüldü.

Ülkenin kuzeydoğusundaki büyük şehirlerde vaka ve hastaneye yatışların son iki haftaya kıyasla yüzde 50'den fazla arttığına dikkat çekilirken, iki hafta önce ortalama 62 bin olan günlük vakaların bu hafta 96 bine çıktığı vurgulandı.

Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts eyaletleri vaka artışında önde giderken, bunları Hawaii, Michigan, New Jersey ve Delaware'in izlediği kaydedildi.

Maine eyaletinin ise ülkede son iki haftada vaka sayısının azalma gösterdiği tek yer olduğu bildirildi.

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