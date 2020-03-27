Akciğer hastalıklarına ne iyi gelir? İşte akciğer enfeksiyonuna iyi gelen yiyecekler

27 Mart 2020 Cuma 15:26 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 15:26

Akciğerler, alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir. Nefes almamızı sağlayan akciğerler, kanın tüm vücudumuza temiz oksijen dağıtmasını sağlar. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından dolayı akciğer hastalıklarına karşı bağışıklık güçlendirici ve antiseptik özelliği taşıyan yiyecekler yoğun olarak araştırılıyor. Peki akciğerlere iyi gelen yiyecekler nelerdir? Hasta olunduğunda veya hasta olmamak için kullanmamız gereken sağlıklı besinlerin isimlerine haberimizin içinden ulaşabilirsiniz. İşte Akciğer hastalıklarını ve öksürüğü kısa sürede yok eden mucizevi besinler.

Solunum sisteminin en önemli organlarından biri olan akciğerler, alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir. Nefes almayı sağlayan akciğerler, kanın tüm vücuda temiz oksijen dağıtmasını sağlar. Bu nedenle hayati önem taşıyan akciğerleri sigara, toz ve kirli havanın olumsuz etkilerinden korumak gerekir.

Yaşanan viral hastalıklar ve salgınlar nedeniyle akciğerimizi koruma altına almak gerekiyor. Akciğer sağlığını korumada ise bazı besinler büyük önem taşıyor. Öyle ki akciğerinizin kısa sürede temizlenmesi için mucizevi özelliğe sahip bazı bitkileri tüketmenin yanında buharını solumak bile yetiyor. Özellikle sigara içen kişilerde zararı kısa sürede yok ediyor.

AKCİĞER HASTALIKLARINA İYİ GELEN BESİNLER

Ekinezya: Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.

Sumak: Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır.

Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Okaliptüs: Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.

Keçiboynuzu: Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karna içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

Sarımsak: Sarımsak kuvetli bir antioksidan olmasının yanı sıra, içinde bol miktarda bulunana alisin kimyasalı ile akciğerleri temizler.

Zencefil: Çok kuvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizler. Çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcıdır. Bu nedenle zencefil çayı veya zencefili direk olarak yiyebilirsiniz.

Ebegümeci: Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

Kekik: Kekik, göğüs tıkanıklığına karşı iyi bir savaşçıdır. Kekiğin en önemli etken maddesi olan eterli uçucu yağlar, kana karışıp,bronşiyal kasları etkileyerek, krampları çözer. Aynı zamanda o bölgelerde bakteri oluşumunu önler.Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çayı çok etkilidir.

Öksürük otu: Öksürük otu, kızılderililer tarafından binlerce yıl kadar akciğerleri güçlendirmek için kullanılmış bir bitkidir. C vitamini deposu olan öksürük otu, balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

Yapılan araştırmalarda astım, bronşit, öksürük ve diğer birçok akciğer rahatsızlığına iyi geldiği görülmüştür.

Meyan kökü: Meyan kökü sağlık adına en çok kullanılan bitkilerden biridir. Özellikle geleneksel çin tıbbında geniş bir yeri vardır. Akciğerleri temizlemeye ve göğsü yumuşatmaya yardımcı olur. Balgamı söktürür, öksürüğü keser ve nefes darlığına faydalıdır.

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