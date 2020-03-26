Sumak neye iyi gelir? Sumak suyunun faydaları nelerdir?

26 Mart 2020 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:24

Sumağın ve sumak suyunun faydaları nelerdir? İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından dolayı sumak ve benzeri antiseptik özelliği olan bitkiler yoğun olarak araştırılıyor. Akciğer enfeksiyonlarına karşı doğal bir antiseptik olan sumağın faydaları arasında ishal kesici, ateş düşürücü, antiseptik ve bağışıklık güçlendirici özellikler de yer almaktadır. Yüksek besin değerleri sayesinde insan sağlığına pek çok fayda sağlayan ve ekşi bir tada sahip olan sumak, birçok yemekte baharat olarak kullanılır. Peki sumağın faydaları nelerdir? Sumak suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Sumak, vücudun bakterilere ve mikroplara karşı mücadele etmesine yardımcı olur. Sumak hakkında hakkında merak edilen bazı bilgiler...

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

Sumak, kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

BRONŞİTE İYİ GELİR

Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR

Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.

AKCİĞER ENFEKSİYONLARINDA ETKİLİDİR

Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

YÜKSEK ATEŞİ DÜŞÜRÜR

Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.

KAN ŞEKERİNİ VE KOLLESTEROLÜ DÜZENLER

Kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

HÜCRELERİ CANLANDIRIR

Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.

GIDA ZEHİRLENMESİNE İYİ GELİR

Gıda zehirlenmesi sonrasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.

SUMAK SUYU NE İŞE YARAR?

Sumak, genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürünüz.

Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir.

SUMAĞIN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Aşırı tüketildiğinde mide asidinin dengesi bozulabilir. Bu yüzden günde en fazla bir bardak tüketilmeli. Tuvalet ihtiyacı sırasında yanmaya neden olabilir. Aşırı ekşi bir yapısı olduğundan tansiyon hastası olanların tüketmesi uygun değildir. Aynı zamanda zehirli olan türleri de bulunduğundan alındığı yerlere dikkat edilmeli.

DİŞ ETİ PROBLEMİNE KARŞI SUMAK GARGARASI

Sürekli diş eti problemi yaşayan ve ağız kokusu şikayeti olanlar için gargara idealdir. Ayrıca tükürük bezlerinin çalışmasını destekler. Ağız içinde enfeksiyon oluşmasını önler. Bu yüzden yara oluşumunu engeller. 100 mililitre suya bir yemek kaşığı sumak atın. Kaynatın ve ocaktan aldıktan sonra ılık hale geldikten sonra sabah akşam günde iki defa gargara yapabilirsiniz.