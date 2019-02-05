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'Alternatif takviyeler sağlığınızdan etmesin'

Türkiye Bilimler Akademisi Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer, kanserle mücadelede, kemoterapi tedavisinin yanında alternatif tıp yöntemlerinin ön plana çıktığını dile getirdi.

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Prof. Dr. Demirer, “Son 20 yılda alternatif tıpla ilgili ürünlerin devreye girmesi ve sıkça gündeme gelmesiyle birlikte, söz konusu ürünlerin kullanımı ve etkilerine dair haberler medyada çok fazla yer almaya başladı. Oluşan bilgi kirliliği nedeniyle de kanser hastaları ve yakınlarında kafa karışıklığı meydana geldi” dedi. Prof. Dr. Demirer, kanser tedavisinde gelecek yüzyılda da geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri kullanımının, önemini korumaya devam edeceğinin altını çizerek, “Kanser tedavisi alan hastalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı, aldıkları kemoterapi tedavisine ilaveten doktorlarının bilgisi dahilinde ya da habersiz alternatif tıp ürünlerini de kullanıyor. Alternatif tıp ürünleri de çoğu zaman karaciğer fonksiyonlarını bozuyor, kemoterapi ilaçlarının vücuttan daha çabuk atılmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kanser tedavisi başarısız oluyor ve hastalar daha erken kaybediliyor” diye konuştu. 

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