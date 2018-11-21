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Alzheimer’a ‘aile albümü’ terapisi  

Zihinsel performansı etkileyen demansın en yaygın görülen şekli alzheimer, bilişsel yeteneklerde bozulmalara da neden olabiliyor.

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Dokuz Eylül Üniversitesi alzheimerın hastalar üzerindeki etkilerini azaltmak için onlara geçmişe ait bazı fotoğraflar gösterilerek hatırlatma terapisi uygulanmaya başlandı. Klinikte oluşturulan özel odada hastalara ait aile fotoğrafları duvara yansıtılıyor, görüntüdeki kişiler hakkında sorular yöneltiliyor. Ortama 45 dakika süren terapide hastaların uzun dönem hafızalarındaki bilgileri kullanarak davranışlarına yönelik olumlu durumun ortaya çıkması hedefleniyor.

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