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Sağlık

Ankara'da 26 Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kuruldu: 50 bin hastaya evden hizmet veriliyor

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Başkent'te 26 sağlık tesisinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) kurulduğunu bildirdi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Ankara'da 26 Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kuruldu: 50 bin hastaya evden hizmet veriliyor
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Etlik Şehir Hastanesi Kongre Merkezi'nde Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayla 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini desteklemek için kurulan merkezlerin etkin şekilde işleyebilmesi ve sağlam temellere dayalı bir yapılanma gerçekleştirebilmesi, birimlerinin işleyişinde uygulama birliğinin sağlanabilmesi amaçlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni bir sürecin başlatıldığını söyledi.

"Beyaz Reform" olarak adlandırılan bu döneme birçok yeni ve öncü uygulamaya başlandığını aktaran Kurtcebe, sağlıkta şiddetin önlenmesi, malpraktis, sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler, hasta bakımı süreçleriyle ilgili birçok düzenleme yapıldığını hatırlattı. Kurtcebe, YAŞAM'ların da bu yeni uygulamalardan biri olduğunu vurguladı.

Kurum bakımının maliyeti ve yaşlı bireylerin sosyal çevresinden uzaklaşması gibi faktörlerin, evde sağlık hizmetinin önemini giderek artırdığını dile getiren Kurtcebe, "İlimizde 2023 itibarıyla yaklaşık 50 bin evde sağlık hizmetinden yararlanan aktif hastamız bulunmaktadır. Bu hastaların 19 bini 80 yaş ve üzeri, 23 bini ise 65 yaş ve üzerindedir." bilgisini verdi.

Kurtcebe, Sağlık Bakanlığınca mart ayında yayımlanan genelge ile YAŞAM'ların kurulması ve 80 yaş üzeri vatandaşların sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılmasının talimatlandırıldığını anımsattı.

YAŞAM birimlerinin etkin, verimli hizmet sunumunu amaçlayan bir platform olmasını dileyen Kurtcebe, "Ankara genelinde 26 sağlık tesisinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kuruldu. İlimizdeki sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için YAŞAM birimlerinin işleyişinde uygulama birliğini sağlamak, sağlam temellere dayalı bir yapılanma gerçekleştirmek önemlidir. YAŞAM birimlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi, bu alanda uzun vadeli, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çalıştaya, YAŞAM birimi bulunan hastanelerin başhekimleri ve YAŞAM sorumlu hekimleri katıldı.

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