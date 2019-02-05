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'Antibiyotik yerine propolis tüketin'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, antibiyotik yerine arılar tarafından üretilen propolisin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Kolaylı, bal arılarının kovanlarını her türlü tehlikeye, soğuk ve sıcağa karşı korumak için doğadan topladıkları ve propolis adı verilen karşımın zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Propolisin her derde deva olduğunu ifade eden öğretim üyesi, “Piyasada 3 ya da 5 çeşit antibiyotik var, bu antibiyotiklere karşı da mikroplar giderek direnç kazanıyor. Belki de 15-20 yıl sonra antibiyotik kullanmayacağız. Ama propolis öyle değil, çok iyi bir antibiyotik özelliği taşıyor. Antibiyotik yerine propolis tüketilmeli” dedi. Prof. Dr. Kolaylı, propolisin vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyup kanser hücrelerinin gelişimini durdurduğunu vurgularken, yan etkisinin ise yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

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