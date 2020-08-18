Arap zamkının faydaları nelerdir? Sedef hastalığına arap zamkı tedavisi!

18 Ağustos 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:56

Tedavisi oldukça zor olan sedef hastalığının tedavisinde Arap zamkı kullanıldı. Sedef hastalığına arap zamkı tedavisi uygulanmasıyla birlikte vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika´da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Arap zamkının faydaları nelerdir? İşte Sedef hastalığına arap zamkı tedavisi ile ilgili ayrıntılar...

ARAP ZAMKI NEDİR?

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika´da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Akasya Ağacı olarak da bilinen Arap zamkı yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Mısır´da Firavun´lar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında büyük ölçüde kullanılmış olup, Arap zamkı ismi çok eski dönemlerden kalmıştır. Anavatanı Arabistan yarımadasıdır.

ARAP ZAMKININ FAYDALARI NELERDİR?

* Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar

* Ağız sağlığında faydalıdır

* İyi bir lif kaynağı için tercih edebilirsiniz



Akasya sakızı (arap zamkı), suyla çözünebilen birtakım lifler içermektedir. Bu lifler hem beslenme düzeninize yardımcı olur hem de kolestrolün kontrol altına alınası sağlar. Yapılan bazı araştırmalar günde 15 gram sıvı hale getirilmiş akasya sakızı tüketmenin kandaki plazma kolestrollerini kontrol altına almakta yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca akasya sakızı kilonuzu sağlıklı bir düzeyde tutmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

* Arap zamkı Vücuttaki yağ oranını düşürür



Akasya sakızının kilonuzu sağlıklı aralıkta tutmak üzerinde ve vücut yağ oranınızı azaltmakta faydalı olabilir. Bazı araştırmalar her gün belli bir ölçüde akasya sakızı tüketen kişilerin vücut kütle endekslerinde azalma olduğunu göstermektedir. Bunun yanında akasya sakızı yağ miktarında da azalma sağlamaktadır.

* Arap zamkı Öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir

Arap zamkı (Akasya sakız), irritasyon ve inflamasyonu azalttığı gibi öksürüğün kontrol altına alınmasına da yardımcı olmaktadır. Ayrıca akasya sakızı, boğazınızı da koruyacak ve irritasyonun önüne geçecektir. Akasya sakızı ses kısıklığına neden olabilecek belirtilerin de azalmasını sağlar.

* Kan kaybını azaltır

Akasya greggi bitkisi, yaralanma ve kesik durumlarında kan kaybının azaltılmasında da yardımcı olabilmektedir. Demlenmiş akasya çayının yara ve kesikler üzerine uygulanması durumunda etkili olmaktadır. Bu sayede kanamanın azalması sağlanabilir ve yaralanan bölgedeki bakterilerin temizlenmesi sağlanabilir.

ARAP ZAMKI SEDEF HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, 12 yaşındayken vücudunda pullanma meydana gelince bunun sebebinin mantar olduğunu sandı. Hastalığını önemsemeyen Kılıç, ilaç alarak normal hayatına devam etti. Çalışmak için İstanbul´a giden Kılıç'ın hastalığı da giderek ilerledi. Son 2 yıl içerisinde vücudunun neredeyse tamamı pullanan Kılıç, işinden ayrılarak ailesinin yanına, Adana'ya döndü. Doktora gittiğinde sedef hastalığına yakalandığını öğrenen Murat Kılıç, tedavi olmak için birçok yere başvurdu ancak bir faydası olmadı.

'BENİ GÖRENLER KORKUP DIŞARI ÇIKMIŞTI'

Tedavi aşamasında birçok ilaç ve merhem kullandığını söyleyen Kılıç, "Bu hastalık bağırsağımdan geliyormuş, bana uygulanan akasya gamı (Arap zamkı) tedavimde bağırsağımdaki zararlı bakteriler gitti. Şu anda rahatlıkla oturabiliyorum, günlük işlerimi yapabiliyorum. Kesinlikle kaşınmıyorum. Beni o zaman görüp kaçan kişiler, bu halimi görünce şoka giriyorlar. Ben bile kendime inanmıyorum. Bu tedavim yaklaşık 8 ay sürdü. Beni en çok etkileyen, bir berbere gitmiştim. Orada beni görenler korkup dışarı çıkmıştı. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Artık rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyor, yeni arkadaşlar edinebiliyorum" dedi.