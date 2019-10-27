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Araştırma sonucu: Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir

Yoğurt ve lif oranı yüksek yiyecekler tüketilerek akciğer kanserine yakalanma riskinin azaltılabileceği saptandı.

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ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, ABD, Avrupa ve Asya'dan 1,4 milyon yetişkinin sağlık verileri tarandı.

Katılımcıların yoğurt ve lifli gıda tüketimleri ile sağlık durumları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada, her gün yoğurt ve yüksek lifli gıda tüketenlerde bu besinlerden hiç tüketmeyenlere göre akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 33 daha az olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmada, günde bir kase yoğurt tüketenlerin, hiç tüketmeyenlere kıyasla akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Xiao-Ou Shu, çalışmalarının ABD 2015-2020 Beslenme Kılavuzu'nda yer alan yüksek lifli ve yoğurttan zengin beslenme tavsiyesini desteklediğini belirtti.

Lif oranı yüksek besinler ve yoğurdun, kalp-damar hastalıkları ve sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özelliği olduğu daha önceki çalışmalarda tespit edilmişti.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Oncology" dergisinde yayımlandı.

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