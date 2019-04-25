'Aşı ihmali yetişkinler için de ölümcül olabilir'
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de çocukluk çağında yüzde 96 aşılama yapabildiklerini ancak erişkinlerde ise aşılama oranının çok gerilerde olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Ceyhan, “Erişkinlerde grip aşısı oranı yüzde 4, zatürre aşısının oranı ise binde 7. erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz” diye konuştu. Aşılamanın koruyucu bir hizmet olduğunu bildiren Prof. Dr. Ceyhan, aşılanmamaya bağlı ölümlerin yüzde birinin çocukluk çağında, yüz katının ise erişkinlerde yaşandığını ifade etti. Özellikle belli risk gruplarında bulunan hastaların aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, “Kronik karaciğer, kalp, şeker gibi hastalığı bulunanlar ile 65 yaşını bitirenlerin mutlaka aşılanması lazım çünkü bu risk gruplarındaki kişiler grip ya da zatürre olduklarında hastalık ölümcül seyrediyor” dedi. Aşılamanın, hasta olduktan sonra uygulanan tedavi masrafları ile karşılaştırıldığında daha ekonomik bir uygulama olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, yetişkinlerin aşılanmasına yönelik daha fazla bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması gerektiğini vurgulayarak, “65 yaşını dolduranlar nüfus cüzdanlarıyla, risk grubunda bulunanlar da doktor reçetesi ile aile hekimlerine giderek, grip ve zatürre aşısını ücretsiz yaptırabilirler. Devlet bu imkanı ücretsiz olarak vatandaşa sunuyor, vatandaşın da bunlardan faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.
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