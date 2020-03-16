İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4385
  • EURO
    7,1889
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var

Sağlık Bakanı Koca, 'Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut.' dedi.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 20:03 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 21:16
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.

Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını aktardı.

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirterek, "Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."

Kesik kol soruşturması sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak
Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.