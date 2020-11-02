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Sağlık

Bakan Şadmanov, Türkiye'nin koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da yapılmasını teklif etti

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da yapılmasını teklif etti.

IHA02 Kasım 2020 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:10
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Covid-19 ile ortak mücadele konusunu video konferans yoluyla görüştü. Görüşme sırasında Şadmanov, Türkiye’de geliştirilmekte olan koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan’da yapılması teklifinde bulundu. Görüşmede, Özbekistan’ın ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde Türk yatırımlarını genişletme konusu da ele alındı. Özbekistan Sağlık Bakanlığı basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Covid-19 ile mücadelede Türkiye ile işbirliğini sürdürecek.

Türkiye, Özbekistan’ın Covid-19’la mücadelesine destek olmak amacıyla daha önce birkaç kez sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzemelerden oluşan yardım paketleri gönderdi. Ayrıca, salgınla mücadele konusunda Türkiye’nin edindiği deneyimleri aktarmak için Eylül ayında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve 16 doktordan oluşan heyet, ülkedeki hastanelerde çalışmalarda bulundu.

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