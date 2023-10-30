Bakanlıktan Samsun'a dev sağlık yatırımı

Samsun'da 2022 yılında tamamlanan sağlık yatırımları için 54 milyon 574 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 365 milyon 336 bin TL yatırım yapılmış olacak.

2023-2023 yılında Terme 1. Basamak Hizmet Binası (5,1 milyon TL), Havza 1. Basamak Hizmet Binası (4,2 milyon TL), Alaçam 1. Basamak Hizmet Binası (2,4 milyon TL), Ağız ve Diş Hastanesine bağlı Canik Ek Polikliniği (6,3 milyon TL), Çarşamba 20 Ünit ADSM (12,7 milyon TL ve Bafra 50 Ünit Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile 2 Ekipli 112 İstasyonun (23,5 milyon TL) yapımı tamamlandı. Tamamlanan yatırımların genel toplamı ise 54 milyon 574 bin TL oldu.

Ayrıca il sınırları içerisinde 1 milyar 69 milyon TL proje bedelli Samsun Şehir Hastanesi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaştı. 126 milyon 900 bin TL proje bedelli Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yüzde 95'i tamamlanırken, 40 milyon 890 bin TL proje bedelli Samsun-Çarşamba Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun da fiziki gerçekleşme oranı yüzde 14 seviyesine geldi. 21 milyon 172 bin TL proje bedelli Samsun Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi (T10), Aile Sağlığı Merkezi (7 AHB) ve 112 ASHİ yatırımlarının da yüzde 60'ı tamamlandı. 52 milyon 800 bin TL proje bedelli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10 seviyelerine geldi.