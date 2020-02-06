Baş dönmesi hormonal bir hastalık belirtisi olabilir

AA 06.02.2020 10:31 - Güncelleme: 06.02.2020 10:34

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, yaptığı yazılı açıklamada, tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidin, halsizlik, yorgunluk, kilo artışı, kabızlık, yüzde ve ayaklarda ödem gibi belirtilerin yanı sıra baş dönmesi ile de kendini gösterebildiğini kaydetti.

Türkiye’de, her 100 kadının 20’sinde görülen hipotiroidin, kadınları daha çok etkilediğini aktaran Taşan, "Öte yandan tiroid bezinin fazla çalışması anlamına gelen Hipertiroidi ise çarpıntı, terleme, iştah artışı, kilo kaybı, sinirlilik ve el titremesi ile birlikte baş dönmesi belirtisi ile de ortaya çıkabilir. Hipertiroidi her yaştaki bireyleri etkilese de kadınlarda, erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür." ifadelerini kullandı.

Taşan, baş dönmesi sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu ve pek çok hastalıkta bir belirti olarak ortaya çıkabileceği gibi hormonal bir hastalığa da işaret edebileceğinin altını çizdi.

Ertuğrul Taşan, diyabette (şeker hastalığı) kan şekeri çok düştüğünde ya da çok yükseldiğinde baş dönmesinin olabileceğini vurgulayarak, "Şeker yükseldiğinde ağız kuruluğu, çok su içme ve çok idrara çıkma, halsizlik, aşırı sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi de gibi sonuçlar doğurabilir. Şeker düştüğünde ise aşırı terleme, üşüme hissi, acıkma, bilinçte bulanıklık, uyku hali ve yine baş dönmesi olabilir. Yine Böbrek Üstü Bezi Yetmezliğinde (Addison Hastalığı) tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama ve deri renginde koyulaşma görülebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hormonal hastalıklardan kaynaklanan baş dönmesini tarifleyen Taşan, şunları kaydetti:

"Göz kararması, başta sersemlik hissi, ayakların yerden kayıyor gibi olması da hasta tarafından baş dönmesi olarak tanımlanabilir. Pozisyonel olarak ortaya çıkan ve iç kulaktaki ve santral sinir sisteminin denge ile ilgili organların hastalıklarında görülen vertigonun bunlardan ayırt edilmesi gerekir. Hormonal nedenli baş dönmesi olduğunda ilgili hormon hastalığının tespiti için bir endokrin uzmanına başvurulması gereklidir. Hastalık teşhis edildiğinde ve buna uygun tedavi uygulandığında söz konusu şikayetlerde düzelecektir."