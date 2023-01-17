Belçika'da ilaç krizi

Belçika basınındaki haberlerde, ülke genelinde birçok eczanede bazı ilaçların bulunamadığı belirtildi.

İlaç teminindeki sorunun kaynağının artan talep, Çin'deki üretimde yaşanan sıkıntılar, enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanan üretim sıkıntıları olduğu ifade edildi.

Bulunamayan kalemler arasında bazı antibiyotikler, soğuk algınlığı ilaçları, kortikosteroidler, bazı spreyler, çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bazı şurupların yer aldığı kaydedildi.

Belçikalı eczacıların bulunamayan ilaçlar yerine bazı durumlarda hastalara jenerik ilaçları önerdiği veya ilaçları kendilerinin hazırladığı bildirildi.

Belçika'da birkaç aydır süren ilaç sıkıntısının özellikle grip salgınındaki artışla birlikte talebin yükselmesi nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyordu.