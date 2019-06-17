Beyin ‘bebeğini koru’ diyor

Kadınların kişisel alan hissinin hamileliğinin son üç ayında arttığı ortaya çıktı. Uzmanlar bunun hassas karın bölgesini çevresel tehlikelere ve darbelere karşı koruyan bir mekanizmayı temsil ettiğini düşünüyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Flavia Cardini genişleyen kişisel alanın ‘beynin tehlikeleri kol boyu uzaklıkta tutmayı sağlama yolu’ olduğunu söyledi.