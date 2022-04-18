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Sağlık

Çığır açacak keşif: Milyonlarca kalp krizi vakası engellenecek

İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırmada, kalp krizi sırasında hasar gören kalp hücreleri iyileştirildi. Koronavirüs aşısında kullanılan teknolojiyle yapılan çalışma, iki yıl içinde insanlar üzerinde de denenecek.

TRT Haber18 Nisan 2022 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:14
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Koronavirüs aşısı kalp için umut oldu. İngiltere'de King's College London araştırmacıları tıpta çığır açacak bir araştırmaya imza attı.

Araştırmacılar laboratuvar ortamında, koronavirüs aşısının geliştirilmesinde kullanılan yöntemden yararlandı. Böylece, sağlıklı kalp hücrelerinin üretilmesini sağlayan proteinlerin genetik kodu çözüldü.

İNGİLTERE'DE ÇARPICI HÜCRE DENEYİ

Araştırmaya göre kriz sırasında harap olan kalp hücrelerinin yenilenmesine olanak tanınacak. Ayrıca kriz sırasında kalbe yapılacak bir enjeksiyonla hücrelerin harap olmasının da önüne geçilebilecek.

Çalışmanın insanlar üzerinde denenmesi de hedefleniyor. Bu deneylerin, iki yıl içinde başlaması öngörülüyor.

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