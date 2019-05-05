Bitlis 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Bitlis sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayı iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslüman vatandaşlar için ramazan 2019 imsakiye takvimi yakından araştırılıyor. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın imsakiye takvimini açıkladı. Hangi ilin hangi vakitlerde sahur ve iftar yapacağı belli oldu. Bitlis 2019 ramazan iftar saati de öğrenilmek isteniyor. Haberimizin devamında Bitlis 2019 ramazan iftar saatini bulabilirsiniz.
Bitlis 2019 ramazan iftar saatinin kaç olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu yıl bu gece yapılacak ilk sahur ile başlamış olacak. Müslüman vatandaşlar ilk iftarını 6 Mayıs pazartesi günü açmış olacak. Ramazan ayı Müslümanların ibadete en çok yoğunlaştığı ay olarak bilinir. Bu ayda tutulan oruçların hikmeti ve fazileti çok yüksektir. Oruç tutmanın yanı sıra bu ayda yardım etmek, duaya yoğunlaşmakta çok kıymetlidir. Vatandaşlar ramazan ayı iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Bitlis 2019 ramazan iftar saati kaçta? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…
BİTLİS’TE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Bitlis’te 03.28'e kadar gerçekleşecek.
BİTLİS’TE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Bitlis’te ilk iftar 19.14'de gerçekleşecek.
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BİTLİS RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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