24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:05 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:05

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, artan vakalardaki büyük tehlikeyi Akşam Gazetesi'ne anlattı.

Özellikle varyantların aşı olmayanları vuracağını söyleyen Çetiner şunları kaydetti:

"Delta varyantının dolaşımda olduğu sırada aşılama oranımız düşük olduğu halde biz yeni normal düzenimize geçtik. Şu an tüm aşıların bu varyantta da etkili olduğu biliniyor. Aşının etkili olması için iki dozun uygulanması gerekiyor. Aksi halde aşı korumuyor. Bunun yanı sıra SinoVac'ın ilk dozunun kesinlikle yeterli olmadığı biliniyor. BionTech'in de ilk dozda koruyuculuk oranı %33, ikinci doz %88. Delta varyantına karşı da iki doz mutlaka yapılmalı ve ara 4 haftadan daha uzun olmamalı."

HALEN RİSK ALTINDAYIZ

"1 Temmuz'da iki doz aşı sayısı 15 milyon 443 bin 73'tü. Nüfusumuzun dörtte biri bile değil. Açılma kararının yanı sıra ilk dozunu olan insanlarda da "ben nasıl olsa aşı oldum" rahatlığı başladı. Önlemler, kurallar ihmal edildi. Bunun üzerine bir de tatil rehaveti eklendi. Şehir dışı ziyaretler ve kalabalık ortamlarda geçirilen uzun vakitler, aşı sorgusu olmadan ülkeye kabul başlayınca bu tablo kaçınılmaz hale geldi. Geldiğimiz nokta da halen toplumun %70'i iki doz aşısını tamamlamış değil. Toplumsal bağışıklık oluşmadığı için risk altındayız. Rehavete kapılmadan bu yazı önlemlerimizi en üst düzeyde tutarak sürdürmeliyiz. Aşı olsak bile aşı olmamış çocuklarımız için kendimizi korumayı sürdürmeliyiz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen hala en güçlü silahımız."

EN BÜYÜK TEHLİKE ONLAR

"Şu an Delta varyantı var, iki gün sonra başka bir mutasyon karşımıza çıkabilir. Burada en büyük tehlike aşısız olanlar. Kovid'de son dalganın aşısızları vuracağı aşikâr. Şu an 2 doz olan kişi sayısı 21 milyon civarında. Dolayısıyla bayram sonrasından itibaren bizi daha kötü bir karne bekliyor olabilir. Burada karar bize ait; ya aşı olmayıp bu kötü tabloya sürükleneceğiz ya da aşımızı olup bu savaşta en önemli görevi üstleneceğiz."

65 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz yüzde 35,54 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte 562 bin 363 aşı uygulandı. Toplam aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.