C vitamini içeren gıdalar cilt sağlığını destekliyor

Beslenmenin hayatımızın devam etmesi için hava ve su gibi en gerekli ihtiyaçlarımızdan olduğunu dile getiren İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Kliniği'nden Uzm. Dr. Mehmet Özeren, beslenme şeklinin cilt sağlığımıza etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

AŞIRI BESLENME CİLT SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Vücut fonksiyonlarımızın devamının ve sağlığımızın korunmasının beslenmemize bağlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özeren, "Beslenme alışkanlığının sağlığımızı korumada ve hayatımızı devam ettirmede önemli rolü vardır. Ayrıca aşı beslenme de vücudumuzda çeşitli zararlara yol açabilir. Yaşamımızın 50 yıl öncesine bakacak olursak, birçok hastalık yeterli gıda alınmaması ile ilişkili iken, günümüzde ise bunun tam tersi hastalıklar fazla gıda tüketilmesi ile bağlantılıdır. Obeziteye sebep olan aşırı beslenme şeker hastalığına zemin oluşturmakta, buna bağlı hem cilt kalitesi bozulmakta hem de diyabete bağlı çeşitli deri hastalıklarına neden olmaktadır. Obezite ayrıca tansiyon, kalp hastalıkları ve dolaşım bozukluklarına sebep olarak derimiz üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır" diye konuştu.

DOĞAL BESLENME OLMAZSA OLMAZ

Aldığımız gıdaların miktarı kadar çeşitliliğinin de son derece önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özeren, "Ketojenik diyet diye bilinen karbonhidratların alınmayıp yüksek yağ içeren gıdaların alındığı diyetlerin bazı deri hastalıklarını (prurigo pigmentoza) tetiklediği bilinmektedir. Hayvansal kaynaklı kolajen içeren gıda takviyelerinin bilimsel olarak cilt gençleştirici etkileri ispat edilmiş olmakla birlikte, günlük tükettiğimiz hayvansal, gıdalardan mahrum kalmanın teorikte cilt kalitesini azaltacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla beslenmemizdeki temel ilkelerden biri de tabiatın bizi sunduğu tüm zenginliklerden faydalanmak, her çeşit gıdadan ölçülü bir şekilde tüketmek olmalıdır. Sıkı diyetler ile ani ve fazla kilo kaybının, saç tırnak ve derimizde olumsuz etkileri bilinmektedir. Ağır diyetlerden 2-3 ay sonra başlayan yoğun saç dökülmeleri maalesef polikliniğimizde de sık görülen tablolardandır" ifadelerini kullandı.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşullarının ve tüketim şekillerinin cilt sağlığını etkileyebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Özeren, şu bilgileri paylaştı:

"Yumurtanın çiğ tüketilmesi saç ve tırnak için çok önemli olan biotin vitamininin eksikliğine sebep olabilmektedir. Kömür dumanı ve tütsülenmeye maruz kalmış gıdalarda kanserojen etkiler artmaktadır. Sağlıklı bir deriye sahip olmak için en önemli ihtiyacımız günlük 2litre üzerinde su tüketmektir. Bu seviyenin altında su içilmesi vücudu susuz bırakabilir bu da inflamasyon denilen iltihabi süreçleri ve yaşlanmayı artırır."

KIRMIZI ET VE DENİZ MAHSULLERİ CİLT SAĞLIĞINI KORUYABİLİR

Eser element olarak adlandırılan demir, çinko, bakır, selenyum, iyot gibi elementlerin vücudumuzda çok önemli aşamalarda görevleri olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özeren, bu elementlerin fazlalığının toksik etkileri olduğu gibi eksikliklerinin de çeşitli hastalıklara sebep olduğunun bilindiğini söyledi.

Uzm. Dr. Özeren, "Bu elementlerin dengeli miktarda alınması cilt sağlığımızı korur. Eser elementler için tüketilmesi gereken başlıca gıdalar kırmızı et, süt ve ürünleri, deniz mahsulleri, fındık, yeşil mercimek ve tahıllardır" dedi.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Vitaminlerin hem vücudumuz hem de sağlıklı bir deri için en gerekli besin maddeleri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özeren, vitaminlerin cilt sağlığına faydaları ile ilgili şunları söyledi:

"Vitaminlerin çoğunu sebze ve meyvelerden karşılarız. Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin oluşturduğu hücre hasarını engelleyerek cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Bu vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyvede bol miktarda C vitamini bulunur. D vitaminin ise bir kısmını güneşten bir kısmını da yiyeceklerden özellikle balık, yumurta ve mantarlardan sağlarız. B vitamininden zengin gıdalar tahıllar, yumurta, et, balık, yeşil ve lifli sebzeler, badem fındık ve çeşitli meyvelerdir. A vitamininden zengin gıdalar turuncu sarı renkli sebzeler, lifli yeşil sebzeler, domates, yumurta ve süttür. E vitamini buğday çekirdeği yağı, ayçiçeği, soya yağı, yer fıstığı badem ve balkabağından temin edilebilir. A,D, E, K vitaminleri yağda birikim yapabildiğinden bu vitaminlerin fazlası vücudumuzda birikir ve zararlı toksik etkilere sebep olabileceğinden bilinçli kullanılması gereklidir."

DENGELİ PROTEİN İÇEREN GIDALAR TERCİH EDİLEBİLİR

Derimizin üst tabakasının her 28 günde bir yenilenmesi nedeniyle proteinlere ihtiyacı olduğunu belirten Uzm. Dr. Özeren, "Proteinler özellikle büyüme çağında daha yoğun olmak üzere her yaşta tüm organlarımız için gerekli besinlerdir. Fazla tüketilmesi kemik erimesi, gut hastalığı ve böbrek hastalıklarına yol açabilir. Protein başlıca et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerinden temin edilmekle beraber tahıllar ve baklagillerden de karşılanır. Karbonhidratlar ve yağlar da hücre yapısına dâhil olan hücrenin enerji üretmek için kullandığı önemli besin kaynaklarıdır. Yaşımıza ve yaptığımız işe göre değişen miktarlarda tüketilmesi gerekir. Diğer yaşlanma karşıtı besinler arasında yağ asitleri, Omega 3, probiyotikler, Koenzim Q10 gibi vitamin benzeri maddeler de beslenmemize dâhil olmalıdır" açıklamasında bulundu.

MEVSİMİNE UYGUN BESİNLER BİRÇOK İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLİR

Deri sağlığımızı korumak için gerekli özeni göstermemiz, bunu yaparken de çok özel ve pahalı gıdalara ihtiyaç duymamamız gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Özeren "Mevsimine uygun bolca tüketilen sebze, meyve, tahıllar ve kuruyemişler vücudumuzun birçok ihtiyacını karşılamaktadır. Balıklardan sardalya, hamsi gibi sezonunda çok bol ve ucuz olan balıklar, diğer balık çeşitlerine göre çok daha fazla protein içerdikleri gibi ağır metal taşıma açısından da çok daha güvenilirdir. Birçok diyette yer almamasına rağmen özellikle kepekli ekmek protein ve vitaminler açısından değerli bir gıdadır" ifadelerini kullandı.

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURULMALI

Cilt sağılığımızı korurken uzak durmamız gereken durumlara da değinen Uzm. Dr. Özeren, "Beslenme konusunda işlenmiş hazır gıdaların koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici gibi birçok kimyasal madde barındırdığı, fazla tuz içerdiği için ya çok az tüketilmesi ya da hiç tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Sağlıklı ve parlak bir cilt için sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan, aşırı güneşleme ve solaryum gibi ultraviyole kaynaklarından, çevre kirliliğinden korunmalı ve stresten uzak kalınmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.