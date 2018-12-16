Çocukta karın ağrısının 10 nedeni

Anne ve babalar çocuklarında karın ağrısı oluştuğu zaman endişeye kapılıyor. Çocuğun ağlama ve sızlamasının karın ağrısından mı, yoksa ilgi beklediğinden mi kaynaklandığının anlaşılması, ciddi ağrıların atlanmaması için hekime başvurulması önem taşır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, karnı ağrıyan çocuk için evde alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: “Karnı ağrıyan çocuğunuzu gözlemleyin. Ağrıya eşlik eden bulguların olup olmadığına bakın.

BİRÇOK NEDENİ VAR

Çocuğunuzda apandisit ve bağırsak tıkanıklığı gibi hastalıkların bulunması olasılığına karşı, ağrı kesici ve sıcak uygulama gibi yöntemleri uygulamayın. Eğer ağrı devam eder, ishal ve kusma gibi bulgular saptanmazsa doktora başvurun. Ağrının hafif ve gazdan olduğunu düşünüyorsanız, ılık kompresin yanı sıra, çocuğunuzun karnına sağdan sola masaj yapmanız faydalı olacaktır.”

Karın ağrısının birçok nedeninin bulunduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, bu hastalıkları şöyle sıralıyor:

1- Akut gastroenterit: En sık görülen ishal nedenlerinden biridir. Virüs veya bakterilerin neden olduğu mide bağırsak enfeksiyonudur. Beraberinde kusma, ishal, ateş görülür.

2- Parazit efestasyonu: Çocukluk çağında sıklıkla görülür. Kıl kurdu ve giardia en sık görülen parazitlerdir.

3- Apandisit: Ön ve göbek çevresinde başlayan ağrı, saatler içinde karnın sağ alt tarafına yerleşir, hastanın iştahı kesilir, kusma başlar, yürüyemez, iki büklüm yatar.

4- Gıda zehirlenmesi: Tavuk, mayonez, sütlü tatlılar ve krema içeren tatlılar sebep olabilir. Karın ağrısına şiddetli kusma ve ishal eşlik edebilir. Besini aldıktan 2 saat ile 2 gün arasında bulgular ortaya çıkar.

VİRÜSLER SEBEP OLABİLİR

5-Gaz sancısı: Karında yer değiştiren, keskin ağrıdır, beraberinde kusma ve ishal yoktur. 3 hafta ile 3 aylık bebeklerde huzursuzluk ve ağlamayla seyreden infantil kolit bu dönemde en sık görülen karın ağrısı nedenidir.

6-Bağırsak tıkanıklığı: Acil karın ağrısı durumudur. Şiddetli ağrı, sarı yeşil safralı kusma, karında şişkinlik, gaz ve dışkı çıkaramamayla beraber seyredebilir.

7- İdrar yolu enfeksiyonu: Karın alt bölümünde ağrı, ateş, sık veya ağrılı idrara çıkma ile beraber olabilir.

8-Ülser: Mide bölgesinde yanma, ağrı vardır. Yemek öncesi, sabah ve gece karın ağrısı daha fazladır.

9-Gastroözefagial reflü: Üst karın bölgesi ağrır, kusma eşlik edebilir.

10-Hepatit: Genelde virüsler neden olur. Halsizlik, bulantı, kusma, karın ağrısı, sarılık eşlik edebilir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Ağrı 12-24 saatte geçmiyorsa veya sık tekrarlıyorsa, göbek çevresi dışında başka bir bölgede (özellikle sağ alt karında) ise apandisit göz ardı edilmemelidir. Çocuğun genel durumu kötüyse, sık kusma varsa, bu kusma sarı yeşil safralı veya kanlıysa, kanlı ishal, idrar yaparken ağrı varsa, sık idrara çıkma, üç aydır haftada en az bir kez, gece uykudan uyandıracak kadar ağrı varsa doktora başvurulması gerekir.

Çocuk henüz konuşamazken ağrısını nasıl ifade eder?

Çocuklar konuşamadıkları dönemde ağrılarını ifade etmek için belli başlı davranışlar gösterir. Bunların arasında bacaklarını karnına çekip ağlama, idrar yaparken ağlamak gelir. Bunun dışında çocuğun karnında şişlik varsa, kusma, gaz- dışkı çıkışı yoksa, ama sarılığı varsa, ağrı ara ara geliyorsa karın ağrısından şüphelenilir.

(Güneş)