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Doğanın gücü ile kişiye özel tedavi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Müdürü Prof. Dr. Mollahaliloğlu, birçok hastalığın tedavisinde yardımcı metot olarak kullanılan ‘homeopati’ye ilişkin “Dil altından hızlı bir şekilde vücudumuza alınıyor. O bakımdan yan tesirinin az ve kuvvetinin de yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu klasik tıbbın destekleyicisi, alternatif tıp uygulaması “homeopati” ile hastalık belirtilerini meydana getiren materyallerin kullanılarak kişiye faydalı hale getirildiğini söyledi. Mollahaliloğlu, “Bu materyallerin, uygun hale getirildikten sonra, küçük globüller üzerinde yoğun bir şekilde sıvı alması sağlanıyor. Dil altından hızlı bir şekilde vücudumuza alınıyor. O bakımdan yan tesirinin az ve aynı zamanda kuvvetinin de oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz” diye konuştu. 

ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Öğretim Görevlisi Sıla Gökhan ise halk arasında, “çivi çiviyi söker” mantığıyla insanların günlük yaşantılarında bilmeden bu teknikleri uyguladığını belirtti. Sağlıklı insanlarda hastalık semptomları yaratan maddelerin çok küçük dozlarının, bu bulguları taşıyan hastalara verildiğinde hastalığı iyileştirme potansiyeli gösterdiğine işaret eden Gökhan, “Bir soğan doğradığımız zaman gözler yaşarıyor, akıntı oluyor. Bu tür bulguların olduğu bir hastaya, grip olabilir, alerjik rinit olabilir, soğandan elde edilen ‘allium cepa’ denen remedi verildiği zaman düzeliyor. Bitkisel, hayvansal ve doğada bulunan minareler ile metallerle hazırlanan ana tentürler defalarca seyreltilerek, sulandırılarak sonra bu globüllere emdirilerek kullanıyoruz. Ne kadar seyreltilirse etkisinin o kadar kuvvetli olduğu biliniyor ve daha zihinsel boyutta etki etmeye başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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