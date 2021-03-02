Doktorlar uyardı: Kronik uykusuzluk şeker hastalığına sebep olabilir

AA 02 Mart 2021 Salı 11:32 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:32

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli uykunun vücut sağlığına önemli etkileri olduğunu ve yeterli seviyede uyumayan kişilerde farklı hastalıkların baş gösterdiğini söyledi.

Sağlıklı uyku süresinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğine dikkati çeken Öztürk, yapılan çalışmaların ortalama 7 saatlik uykunun ideal uyku süresi olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

Toplumun üçte birinin yetersiz uyuduğunu aktaran Öztürk, "Yeterli görülen uykudan daha az uyuyan bir kesim var. Bunların az bir kısmı gerçekten az uykuyla ihtiyacını karşılayabildiği için az uyuyor. Ama büyük bir kısmı aslında daha çok uykuya ihtiyaç duyduğu halde yeteri kadar bu uykuyu alamamaktadır." diye konuştu.

Öztürk, yetersiz uykunun kişinin yaşam kalitesini bozduğunu vurguladı.

- "İHTİYAÇ DUYULAN UYKUYU ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Çalışmalarla uykusuzlukla şeker hastalığı arasındaki ilişkiyi tespit ettiklerini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bir çalışmamızda sadece bir gece uykusuz kalan sağlıklı bireylerin insülin salgılarının üç buçuk kat arttığını tespit ettik. Kronik uykusuzluk, diyabet için güçlü bir eğilim yaratıyor. Yapılan diğer toplumsal çalışmalar da bunu destekliyor. Türkiye'de diyabet görülme sıklığı yüzde 15 civarında ve çok büyük bir rakam. Genelde beslenme ve egzersiz gibi konular diyabetle ilişkilendirilirken uyku pek konuşulmuyor. Aslında şeker hastalığına yakalanmayı önlemede uyku sağlığı çok önemli bir yer tutuyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şeker hastalarının uykularını iyi yönde kontrol ederek hastalığın kontrol edilebileceğini düşünüyorum. Şeker hastalığından korunmak için yeteri kadar, ihtiyaç duyulan uykuyu almak çok önemli."