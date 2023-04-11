Dr. Salih Cüneyt Aydemir: Verem çözümsüz değil!

Binlerce yıldır varlığını sürdüren verem (tüberküloz) hastalığı, tıp alanındaki tüm gelişmelere rağmen günümüzde halen ciddi bir sağlık sorunu. Dünya genelinde her gün binlerce kişi verem yüzünden hayatını kaybediyor. Verem, ölüme sebebiyet veren nedenler arasında ilk 10'da yer alıyor. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir, "Verem bir dönem dünyanın en büyük sorunuydu, hâlâ ciddi bir sağlık sorunu. Türkiye'de de sıkça gördüğümüz bir hastalık. Bulaşıcı olup olmadığı merak ediliyor; evet kesinlikle bulaşıcı. Bu nedenle bir hastaya verem tanısı konulduğunda mutlaka temasta olan aile üyelerinin de kontrol edilmesi gerekiyor" diyor.



TAMAMEN KURTULANA KADAR TEDAVİ DÜZENLİ UYGULANMALI

Dr. Salih Cüneyt Aydemir, veremin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor: "Eğer tedavi uygulanmazsa, arta arta çok ciddi bir sağlık sorununa dönüşür. Tedaviyi veremden tam olarak kurtulana dek düzenli olarak uygulamak şarttır. Eğer ailede farklı hastalıklar için tedavi gören kişiler varsa, verem teşhisi konulmasa bile onlara da koruyucu tedavi uygulamak gerekir."

VEREMİN ÇÖZÜMÜ HASTAYA BAĞLI

Verem hastalığının teşhisinde en sık kullanılan tanı araçlarının PPD testi, balgam testi ve akciğer grafisi olduğunu belirten Dr. Salih Cüneyt Aydemir, tedavide hastaya büyük görev düştüğünün altını çiziyor: "Verem çok önemli ama çözülebilir bir hastalık. Çözümü de hastaya, tedaviye uyumuna ve buna özen göstermesine bağlı. Tedaviye özellikle ilk 2 ay dikkat edilmesi gerekir, daha sonra zaten bulaşıcılık ortadan kalkar. Verem tedavisi ortalama 6 ay sürer. 6 aylık kesintisiz tedavi ile hasta veremden tamamen kurtulur. Kısacası tedaviye özen göstermek hem bu hastalıktan kurtulmanıza hem de sevdiklerinizi kurtarmanıza yeter."