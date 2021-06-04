Dünya genelinde kaç milyon doz aşı yapıldı? İşte rakamlar

AA 04 Haziran 2021 Cuma 15:10 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:11

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 723 milyon 486 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 297 milyon 720 bin ile ABD, 224 milyon 109 bin ile Hindistan, 68 milyon 920 bin ile Brezilya, 66 milyon 180 bin ile İngiltere, 53 milyon 404 bin ile Almanya, 38 milyon 87 bin ile Fransa, 36 milyon 392 bin ile İtalya, 32 milyon 874 bin ile Meksika, 30 milyon 11 bin ile Türkiye, 30 milyon bin 530 ile Rusya, 28 milyon 182 bin ile İspanya, 28 milyon 27 bin ile Endonezya, 24 milyon 933 bin ile Kanada ve 21 milyon 326 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 49 milyon dozu aştı.



Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 133 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 122,57 ile Malta, 122,37 ile İsrail, 105,14 ile Bahreyn, 100,83 ile Moğolistan, 98,84 ile Şili, 97,49 ile İngiltere, 92,75 ile Macaristan, 91,02 ile Katar, 89,02 ile ABD, 88,97 ile Maldivler, 85,03 ile Uruguay, 78,92 ile İzlanda, 76,52 ile Monako ve 71,2 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi takip etti.

- TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 11 bin 72 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 35,52 oldu. 17 milyon 144 bin 487 kişiye ilk doz, 12 milyon 868 bin 585 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 972 bini aştı, 3 milyon 718 binden fazla kişi hayatını kaybetti.