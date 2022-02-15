Düzce'de vatandaşlara tedbir ve aşı çağrısı

AA 15 Şubat 2022 Salı 19:34 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 01:50

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Düzce'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta 592,90, 29 Ocak-4 Şubat'ta 752,88 olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaka artışını engellemek için gerekli vatandaşların kuralları unutmaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlarla mücadele ederek daha önceki dalgalanmaların üstesinden geldiklerini vurgulayan Yılmaz, "Öncelikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı alanlarda mümkün olduğunca işimizi hızlı halledip kendi kişisel alanlarımıza geçmemiz gerekiyor. Bunun dışında olmazsa olmazımız, en güçlü silahımız aşıda hatırlatma dozlarımızı olalım." diye konuştu.

Yılmaz, aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Turcovac aşımız geldi. Devlet hastanemizde bu aşıya başladık. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarımızın yüzde 88'i ya aşılarını olmamış ya da dozlarını tamamlamamış. Lütfen hatırlatma dozlarımızı yapalım." dedi.

Yatalak veya hastaneye gelemeyen hastaların evlerine kadar giderek aşılama hizmeti verdiklerini aktaran Yılmaz, "Köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın talep etmesi durumda randevu oluşturarak tekrar aşılamalarını yaparız. Bizim için önemli olan; hatırlatma dozlarımızı yapalım, virüsle olan mücadelemize el ele devam edelim. Bundan sonra gündemimizden koronavirüsü çıkaralım istiyoruz." ifadelerini kullandı.