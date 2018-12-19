Erkeklerde yaşlılık sebebiyle oluşan saç kayıpları önlenebilir mi?

SAÇLARIMIZ DA YAŞLANIYOR!

Kadın ya da erkek fark etmeksizin herkes için önem taşıyan saçlar, zaman içerisinde birçok etkene bağlı olarak eski görünümünü ve gücünü kaybeder. Yaşlanma sürecinde saç telleri kalınlıklarını, rengini ve dış etkenlere karşı koyma gücünü yavaş yavaş yitirir. Saç dökülmeleri ve saç kayıpları kadın ve erkeklerde farklılık göstermektedir.

Erkek tipi saç kaybı yaşlılık, erkeklik hormonu (testosteron), genetik yatkınlık gibi üç temel nedenden kaynaklı oluşmaktadır. Saç kayıplarının altında yatan en önemli etken yüzde 90 genetik faktörlerdir. Her ne kadar saç kayıpları büyük ölçüde genetik bir neden olarak gözükse de yaşlanma ve yaşlılık süreci de önemli bir rol oynamaktadır. Genetik etkiler ve yaşlanmanın yanı sıra uykusuzluk, stres, sigara ve alkol kullanımı, beslenme şekli yani yaşam şekli ve koşulları da saç kayıplarının daha etkili bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır.

Yaşlılık; hormonal değişiklikler ve saç kayıplarına neden olmaktadır. Zaman içerisinde saç kökleri giderek kalınlaşan kolajen liflerle çevrelenir. Bu yüzden de kan dolaşımı ve besinlerin ulaşımı zor bir hale geliyor, hücre yenilenmesi giderek yavaşlamış oluyor. Bu etkenler yüzden de saç kökleri giderek daha ince telli saçlar üretiyor ve zamanla saç kayıpları yaşanıyor.

SAÇ KAYIPLARINA ENGEL OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Saçların yüzde 85’i büyüme ve gelişme halindeyken yüzde 15’i istirahat halindedir. İstirahat halindeki saçların yüzdelik oranının artması saç kaybı yaşanmasına sebep olmaktadır. 30 yaşına kadar günde 50 tel, 40 yaşına kadar 80 tel ve 50 yaşına kadar 100 tel saç dökülmesi normal bir durum olarak karşılanıyor.

Son zamanlarda saç köklerini koruyucu ve kafa derisindeki yaşlanmayı önleyici yöntemler geliştirildi. Lazer terapi, trikolojik bakımlar ve saç ekimi saç kayıplarının önüne geçmek için kullanılan yöntemlerdendir. Bu yöntemler dışında deri sağlığının iyileştirilmesi de saç kayıplarına engel olabilmek adına önem taşımaktadır.

Lazer Terapi: Erkeklerde yaşanan saç kayıplarını geciktirmeye yönelik bir işlemdir. FDA tarafından onaylı bir ışın terapisidir. Işığa maruz kalan saçlı dokularda hücre metabolizması uyarılarak kan dolaşımı hızlanır.