İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2215
  • EURO
    10,7055
  • ALTIN
    525.487
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Eskişehir'de TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için gönüllü olan iki kişi aşılarını yaptırdı
Sağlık

Eskişehir'de TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için gönüllü olan iki kişi aşılarını yaptırdı

Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında iki kişinin aşıları yapıldı.

AA15 Ekim 2021 Cuma 18:27 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 18:28
ABONE OL

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine gelen Çukurhisar Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Necati Yeşildağ'ın aşısının Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler tercih edebiliyor. Aynı zamanda daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış ve 3. doz olarak Sinovac olmak isteyenler de bu çalışmaya kontrol grubu olarak katılabiliyor. Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen aşı gönüllüleri enabiz.gov.tr sitesinden 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonuna tıklayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunabiliyor."

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44) da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim." dedi.

Aşı programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve diğer yetkililer de katıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.