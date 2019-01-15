Finesse rinoplasti ile doğal burun estetiği

Bunun için de sadece estetik sorunların tedavisine yönelik finesse rinoplasti tekniği kullanılabilir. Finesse rinoplasti, bir hastanın burnunda sadece ince düzenlemelerin yapıldığı bir burun estetiği türüdür. Bu teknikte burnun sorunlu kısımlarında düzeltme yapılır ve burnun genel görünümü tamamen değiştirilmez. Bu prosedür, burnunda ufak düzeltmeler isteyenler için uygundur. İlk bakışta yüzde belirgin bir şekil değişikliği fark edilmeden burun en ideal şekline getirilir.

Burun en ideal şekle getirilir

Burunda radikal küçültmeler ya da burun ucu kaldırmaları yapılmaz. Finesse rinoplasti ile burun ucunda ufak revizyonlar yapılır, burun kemeri, eğriliği ya da burun ucu asimetrileri düzeltilir. Bu teknik daha çok aktörler, modeller, dansçılar veya halkın gözü önünde olan kişiler tarafından tercih edilir. Genellikle görünümlerini daha iyi hale getirmek için ufak dokunuşlar talep ederler. Bu teknik burnunda ciddi kemik hasarı olanlar, aşırı büyük deformiteleri olan kişiler için geçerli değildir. Bu durumda burnun ihtiyacına göre daha farklı rinoplasti teknikleri tercih edilmesi gerekebilir.

3D burun estetiği uygulaması

Burun estetiğinde yapılacak olan en ufak bir değişiklik bile 3D simülasyon cihazları ile tasarlanıp operasyondan önce hastaya gösterilebilir. İdeal şekli hastayla birlikte belirlemek için 3D tasarım cihazları, hologram görüntüleme tekniği ya da 3D mask yöntemi kullanılabilir. Bu sayede operasyondan önce hasta nasıl bir burun şekline sahip olacağını gerçeğe en yakın kendi görüntüleri üzerinde görebilir. Öncesi ve sonrası fotoğrafları ile daha doğru karar verebilir. Ve en önemlisi operasyon sürecini çok daha stressiz bir şekilde geçirebilir.

Finesse rinoplastinin avantajları

Burun estetiği yaptırıldığı belli olmaz, çünkü burun şeklindeki karakteristik özellikler korunur. Yüzün geneli ile uyumlu olması için altın oran hesaplamaları ve estetik bakış açısından faydalanılır. Ayrıca rinoplasti sonrasında da iyileşme süreci için normal hayat kesintiye uğramaz. Minimal dokunuşlar, kapalı teknik ve hassas müdahale teknikleri sayesinde iyileşme süreçleri artık daha kısa ve daha zahmetsiz. Kemiğe kırma işlemi yapılmaz, morarmaya neden olan yumuşak doku hasarı oluşmaz. Morluk ve ödem oluşma riski oldukça düşük olur.

Her burnun ihtiyacı farklıdır

Burun estetiği, estetik cerrahinin en zor operasyonlarından birisidir. Çünkü burun çok kompleks bir yapıya sahip olup, şekil olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. Burun anatomisi bağ dokularıyla birbirine bağlıdır. Milimetrik müdahaleler buruna hayal edilen estetik görünümü sağlayabilir. Bunun için cerrahın yeterli teknik bilginin yanı sıra estetik bakış açısına sahip olması da çok önemlidir. Burnun ihtiyacına ve hastanın beklentisine göre doğru bir şekilde planlanan ve uygulanan burun estetiği kişinin daha sağlıklı ve daha özgüvenli olmasına yardımcı olabiliyor.

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