Gebeleri Kovid-19'dan koruyacak 10 önlem

IHA 23 Mart 2020 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:41

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüsün (Covid-19) yaşattığı endişe Türkiye’de de giderek büyüyor. Bu durum bebeğini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının da tedirgin olmasına yol açıyor.

Vaka sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte Türkiye’de alınan önlemler de artış gösteriyor. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik; "Koronavirüs tüm insanları endişelendirdiği gibi bebeğini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının da tedirgin olmasına yol açabilir" diyerek bu süreçte hamilelerin özellikle hijyen kurallarına önem vermesi gerektiğini aynı zamanda da bağışıklık sistemini güçlü tutacak şekilde beslenerek gebelik sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabileceğini belirtti.

Koronavirüse karşı koruyacak 10 önlem

Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminde görülen azalmayla anne adaylarının başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok enfeksiyona karşı dikkatli olması gerekir. Koronavirüsün bulaşma şeklinin en çok öksürük, hapşırma esnasında solunum yolu ile ortaya saçılan damlacık enfeksiyonu ile olduğunu belirten Op. Dr. Burçak Erzik; virüsün bulaşmasını engellemek için anne adaylarının alabileceği önlemleri şu şekilde sıraladı;

"Eller su ve sabunla sık sık en az yirmi saniye boyunca yıkanmalı,

Gerekmedikçe ağız burun ve gözlere dokunulmamalı,

Hapşırırken tek kullanımlık mendiller kullanılmalı,

Ağız gargarası yapılmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı,

Para gibi sıklıkla el değiştiren ürünlerin kullanımından sonra eller tekrar yıkanmalı,

Toplu alanlarda kullanılan kapı kollarına çıplak elle dokunulmamalı, asansör düğmeleri ile temastan kaçınılmalı,

Gün içinde sıklıkla kullanılan cep telefonları, kolonya ya da antibakteriyel sıvılarla temizlenmeli,

Gerekmedikçe evden dışarı çıkılmamalı, misafir kabul edilmemeli,

Toplu taşıma araçları kullanılmamalı,

Seyahat edilmemeli,

Tüm bu önlemlere rağmen gebelik sırasında koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişiler acilen sağlık kurumlarınca karantina altına alınmalı ve gerekli tedavi başlanmalıdır."

Hamileler diğer bireylere kıyasla daha riskli bir grupta mıdır?

Koronavirüsün neden olduğu hastalığın, basit soğuk algınlıklarından SARS’a (Severe Acute Respiratory Syndrome) kadar geniş bir yelpazede yer aldığını belirten Op. Dr. Burçak Erzik, "Farklı bir deyişle koronavirüs, 2002 yılında ortaya çıkan SARS ve 2012 yılında görülen MERS virüsüyle aynı gruptandır. Türkiye dahil 120’den fazla ülkeye yayılan koronavirüsün en yaygın belirtileri yüksek ateş, halsizlik ve kuru öksürük olarak görülmektedir. Bazı hastalarda bu belirtilere boğaz ağrısı, burun akıntısı, ağrı ve ishal de eşlik edebilir. Anne adayları gebelik döneminde immünolojik ve fizyolojik açıdan pek çok değişim yaşar ve bağışıklık sistemlerinde bir azalma gözlemlenir. Bu sebeplere bağlı olarak tüm bireylerde oluşabilecek orta dereceli ya da şiddetli semptomlar gebelerde de görülebilir" dedi.

Koronavirüs hamilelik dönemindeki kişilere de aynı şekilde bulaşabileceğinin altını çizen Op. Dr. Erzik, "Şu ana kadar elimizde biriken bilgiler koronavirüsün gebeler için normal topluma oranla daha yüksek virulans taşımadığını göstermektedir. Fakat elimizdeki bilgiler şu an için günlük olarak değişebilir durumdadır, bu yüzden kesin bir kanaat getirmek doğru olmaz. Covid-19 için korunma, değerlendirme, tanı, tedavi aşamaları gebeler ve gebe olmayanlarda çok farklı olmasa da hastalığın bu grupta daha şiddetli geçmesi muhtemeldir. Anne adayında koronavirüs tespit edildiyse tüm koronavirüs hastalarına uygulanan semptomatik tedavinin anne adayı tarafından da kabul edilmesi önerilir" ifadelerlini kullandı.

Anne karnındaki bebeğe corona virüs bulaşır mı?

Koronavirüs henüz çok yeni bir hastalık olduğundan bu konuda yeterince araştırma yapılamadığını ve bilimsel makale yayınlanmadığını açıklayan Op. Dr. Burçak Erzik, "Çok sınırlı sayıdaki vakalarda enfekte olmuş anne adayının amniyon sıvısında ve bebeğinde koronavirüse rastlanmamıştır. Yapılan bir diğer sınırlı çalışmada da Covid-19 enfekte anne adayından alınan amniyotik sıvıda ve kordon kanında koronavirüse rastlanılmadığı bildirilmiştir. Ancak, bu vakalar çok sınırlı olduğu ve bilimsel bir yayın bulunmadığı için koronavirüsün anne karnındaki bebeğe bulaşıp bulaşmayacağı kesin değildir. Elde edilen çok sınırlı bilgiler ışığında anne adayı koronavirüsten etkilense dahi bebeğe virüsün geçme ihtimalinin olmadığı ancak doğum sırasında bulaşmanın olabileceği yönündedir." şeklinde konuştu.