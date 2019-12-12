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Geceleri 9 saatten fazla uyumak felç riskini artırabilir

Geceleri 9 saatten fazla uyumanın ve gün içinde 90 dakikadan fazla kestirmenin felç riskini artırabileceği ortaya çıktı.

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Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Çin'de yaşları ortalama 62 olan 31 bin 750 kişi incelendi.

Araştırmanın başında, geçmişte felç ya da diğer büyük sağlık sorunları yaşamamış olan bu kişilerden geceleri en az 9 saat uyuyanlarda felç geçirme olasılığının, 8 saatten az uyuyanlara kıyasla yüzde 23 yükseldiği gözlendi.

Gün içinde düzenli olarak 90 dakikadan fazla kestiren kişilerde de en fazla bir saat kestirenler veya gün içinde uyumayanlar ile kıyaslandığında felç geçirme riskinin yüzde 25 arttığı görüldü.

Araştırma ayrıca geceleri uzun saatler uyuyan, gün içinde de uzun süre kestirenlerin felç geçirme olasılığının yüzde 85 yükseldiğini ortaya koydu.

Çalışma sırasında katılımcıların 6 yıl boyunca takip edildiği ve süreç içinde 1557'sinin felç geçirdiği belirtildi.

Huacong Üniversitesinde görevli bilim insanı Şiaomin Cang, gün içinde kestirme ve geceleri daha uzun saatler uyumanın, artan felç riskiyle ilişkisi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine işaret ederek geçmiş çalışmaların, uzun süre kestiren veya uyuyanların kolesterol seviyelerinde istenmeyen değişiklere rastlandığını ve bel çevrelerinin genişlediğini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Şiaomin, uzun süre kestirme ve uyumanın, felç riskini artıran hareketsiz bir yaşamın göstergesi olabileceğini de kaydetti.

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