Gliss, Serum Deep Repair Serisini marka elçisi Selma Ergeç ile duyurdu

İçeriğindeki Keratin Serum ve Amino Asit ile canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlara özel olarak geliştirilen Gliss Serum Deep Repair serisinin saçın 10 kat derinine inen yoğun saç bakımı ile makaslara elveda!

Selma Ergeç: “Gliss Serum Deep Repair ile tamamen onarılmış saçlar için beklememe gerek yok!”

Lansmanda konuşan Selma Ergeç “Hayatta hepimizin hedefleri var ve çoğu hedefimizin gerçekleşmesi zaman alıyor. Örneğin benim için yeni bir dizi çalışması 3 ay ya da sinema projesi 1 yıl. Tüm bu koşuşturmacanın içerisinde ben saçlarımı değiştiren bir ürün ile tanıştım ve saçlarımı ona emanet ettim: Gliss Serum Deep Repair. Gliss Serum Deep Repair’in Keratin Serum ve Amino Asitler içeren yoğun serum bakımı ile sadece 5 kullanımda tamamen onarılmış saçlara kavuştum!

Bugün bu sahnede, benim gibi beklemeden daha güçlü, canlı ve yumuşacık saçlara kavuşmak isteyen tüm kadınlara, bu ürünü anlatma şansına sahip olduğum için de çok mutluyum. Eminim ki Gliss ve ben, yeni kampanyamız ile milyonlarca kadına dokunarak hayatlarında güçlü bir fark yaratacağız.” dedi.

Gliss Serum Deep Repair ile saçlara yoğun serum bakımı…

Schwarzkopf’un yenilikçi saç bakım markası Gliss, canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlara özel olarak geliştirdiği, Amino Asit ve Keratin Serum içeren Gliss Serum Deep Repair serisinin yoğun serum bakımı ile şimdi 5 kullanımda tamamen onarılmış saçlar yaratıyor. Seri; şampuan, saç kremi, sıvı saç kremi, saç bakım maskesi ve saç bakım serumundan oluşuyor.

Gliss Serum Deep Repair Şampuan ile daha güçlü ve canlı saçlar…

Gliss Serum Deep Repair Şampuan, saç telinin yapısında ve yüzeyinde zarar görmüş kısımları derinlemesine onarıyor. Böylece saçları yeniden yapılandırarak kalitesini artırıyor. Formülündeki Amino Asit – Keratin Serum 5 kullanımda derinlemesine bakımla daha güçlü, canlı, esnek ve yumuşacık saçlar yaratıyor. Şampuan sonrası ürünleri de düzenli olarak kullanmanız, ıslak saçlara masaj yaparak uygulamanız ve sonrasında iyice durulamanız yeterli oluyor.

Gliss Serum Deep Repair Sıvı Saç Kremi ile anında etki…

Saçlarınızda daha güçlü bir etki için Gliss Serum Deep Repair Sıvı Saç Kremi’ni her yıkamadan sonra hafif nemli ya da kuru saça durulamadan uygulayabilirsiniz. Anında etki ile kolay taranabilirlik sağlayan ürün, Amino Asit – Keratin Serum içeriği ile 5 kullanımda canlı, esnek ve yumuşacık saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Gliss Serum Deep Repair Saç Kremi derinlemesine yapılandırıyor…

Yıpranmış ve canlılığını kaybetmiş saçların ihtiyacı olan yüksek performanslı formülü ile yoğun bakım ve onarım gerçekleştiren Gliss Serum Deep Repair Saç Kremi, saçları derinlemesine yapılandırıyor. Her yıkamadan sonra ıslak saçlara masaj yapılarak düzenli uygulanıp durulandığında, Amino Asit – Keratin Serum içeriği sayesinde canlı, esnek ve kolayca taranabilen saçlarınız oluyor.

Gliss Serum Deep Repair Saç Bakım Maskesi ile saçlarınız kusursuz…

Gliss Serum Deep Repair Saç Bakım Maskesi, önceden yıkanan ve durulanan saça masaj yapılarak uygulandığında, Amino Asit ve Keratin Serum ile derinlemesine bakım gerçekleştirerek yıpranmış saçları onarıyor. Artan canlılık ve fark edilir esneklik ile kusursuz görünen saçlar ortaya çıkıyor.

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www.gliss.schwarzkopf.com.tr

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2018 yılında Henkel, yaklaşık 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.

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