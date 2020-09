Grip aşısı nedir, nerede yatırabilirim? Grip aşısının 2020 fiyatı ne kadar?

18 Eylül 2020 Cuma 16:48 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:48

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla grip, zatürre ve Koronavirüs (Kovid-19) gibi hastalıklar hakkında endişeler herkesi sardı.Vatandaşlar kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklığın düşmesi sonucu Kovid 19 olmaktan korkuyor. Ekim ayının yaklaşmasıyla aşı ile ilgili araştırmalar da yoğunlaştı. Vatandaşlar grip aşısının Kovid'e karşı etkili olup olmayacağını merak ediyor. Peki Grip aşısı nedir, nerede yatırabilirim? Grip aşısının fiyatı ne kadar?

GRİP AŞISI NEDİR?

Grip, İnfluenza virüsünün neden olduğu; ateş, yaygın kas eklem ağrı, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık, Bboğaz ağrısı gibi etkilerin yaşandığı bir viral hastalıktır.

Grip aşısı ise, Çok kolay ve hızlı bulaşabilen influenza vürusünün, kişi hapşırdığında ya da öksürdüğünde havada asılı kalan virüslerin bulaş oranını düşürmek amaçlı yapılan ön tedavi yöntemidir. Çok hızlı ve kolay bulaşabilen bu enfeksiyon hastalığından korunmada tek ve en önemli yol aşıdır. Grip aşısının içeriği, DSÖ tarafında her yıl bir önceki yıl dolasımda olan Influenza türlerine göre hazırlanmaktadır.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.

GRİP AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?

Salgın hastalıkların başlamaması için aşı önlem olarak yapılır. Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Bu bilgiler geçen yıla göre derlenmiştir.

Grip aşısının yapılmasında sakınca olmadığı için herkesin yaptırması önerilmektedir. Fakat özellikle yaptırması önerilen gruplar ise;

Mutlaka aşılanması gereken grup:

• 50 yaşın üstündekiler

• Şeker hastalan

• Astım hastaları

• Kronik akciğer hastaları

• Kronik kalp ve damar sistemi hastaları

• Kronik hastalık dışında bağışıklık sistemleri zayıflamış olan kişiler: Kanserli-lösemili kişiler, bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, organ ve kemik iliği nakli yapılan kişiler, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar)

• Huzurevi, bakımevi vb ortamlarda yaşayanlar

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün değişikliklerini yakından takip edip, aşı içeriği için yıllık önerilerde bulunur. Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanır.

Son yıllarda kullanılan aşılarda influenza A’nın iki alt tipi ve influenza B’nin de bir alt tipi yer almaktadır. Hazırlanan aşı ile dolaşımda saptanan virüslerle antijenik benzerlik varsa aşı %50-80 korunma sağlayabilir. Sağlıklı erişkinlerde aşı ile sağlanan koruyucu antikor düzeyi influenza A için %80’in üzerinde bildirilmiştir. Yaşlılarda koruyuculuk daha düşük olmakla birlikte komplikasyonları ve ölümleri azalttığı bilimsel yayınlarla gösterilmiştir.

Kimler Grip aşısı OLMAMALIDIR?

6 aydan küçük bebekler

Şiddetli Yumurta alerjisi olan kişiler

Geçmişte grip aşısı ile şiddetli allerjik reaksiyon öyküsü olan kişiler

İnfluenza aşısı yapılmasını takiben 6 hafta içinde Gullian- Barre sendromu geçirme öyküsü olan kişiler

Ateşli orta- ağır hastalığı olan kişiler

