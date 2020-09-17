17 Eylül 2020 Perşembe 16:55 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:55

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınıyla birlikte aşının önemi bu sene daha da arttı. Vatandaşlar kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bağışıklığın düşmesi sonucu Kovid 19 olmaktan korkuyor. Öte yandan grip ile koronavirüsü ayırt edemeyecek olma endişesi de milyonlarca insanın düüşündüğü konular arasında yer alıyor. Bu durumda Influenza aşısı düşünülen koruyucu önlemler arasında yer alıyor. Peki Influenza nedir? Influenza aşısı Kovid'e karşı korur mu?

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza; influenza virüslerinin neden olduğu, toplumda yaygın olarak görülen ve bazı kişilerde hastaneye yatışı gerektirebilecek ölçüde ciddi seyredebilen grip dediğimiz hastalıktır.

Temel olarak enfekte bireylerden öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bu damlacıkların enfekte bireylerin 180 cm (6 feet) uzağına kadar yayılabildiği gösterilmiştir. Bunun dışında enfekte bireylerin çıkartıları ile temas eden yüzeylerden kişilere temas yoluyla da bulaşabilmektedir.

İNFLUENZA AŞISI GRİBE NE KADAR ETKİLİ?

“Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi (CDC)” İnfluenza’dan korunmak için en etkili yol olarak risk altındaki bireylerin her yıl aşılanmasını önermektedir. Aşılamaya ek olarak CDC hastalıktan korunmada önemli yolları sıralarken enfekte bireylerle yakın temastan kaçınmak, öksüren, tıksıran kişilerden uzak durmak ve düzenli el yıkamanın önemini vurgulamaktadır. Enfekte kişilerin uygun antiviral ajanlarla tedavisi de toplumun kalan bölümünün influenzadan mesafe yoluyla korunması için önerilmektedir.

İNFLUENZA AŞISI KOVİD'E KARŞI KORUR MU?

Grip ve zatürre aşısı koronavirüsten (Kovid-19) korumaz, ancak risk gruplarında kovid-19 ile birlikte bakteriyel zatürre ve grip hastalığı rastlanırsa tablo daha ağır seyreder, hem hastanelere yatışlar, hem de maalesef ki ölümler artabilir.

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan Influenza aşısı Kovid'e karşı korur mu? soruna şu şekilde cevap verdi:

“Grip aşısı şu anda bütün dünyada ülkemizde de hali hazırda devam etmekte olan mevsimsel gripten yani influenza’dan bizi korur. Ama şöyle düşünün: Krona virüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda daha rahat enfeksiyon oluşturuyor. Siz de eğer mevsimsel grip varsa ve yaşınız ileriyse yani 65 yaşın üzerindeyseniz ve altta yatan başka bir hastalığınız kronik hastalığınız varsa bir de üzerine mevsimsel yani influenza ile enfekte olduysanız mevsimsel gribiniz varsa elbette ki korona virüsü aldığınızda bu sizin korona virüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmenize neden olacaktır. O yüzden biz korona virüsle zaten olsa da olmasa da riskli grubun mutlaka yılda bir kere gripten korunmak için aşı yaptırmasını öneriyoruz. Yani eğer grip aşısı yaptırırsanız ve influenza’ dan korunduysanız korona virüs size bulaşsa bile daha hafif atlatırsınız. Ama şöyle bir yanlış düşünceye sakın kapılmamalısınız. Ben grip aşısı yaptırdım. Korona virüs enfeksiyonu olmayacağım. Hayır. Korona virüs başka bir virüs, grip oluşturan influenza başka bir virüs. Ama hastalığı hafif atlatmanızı sağlar mı? Evet sağlar.”

İNFLUENZA AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Mevsimsel İnfluenza aşısı bir sonraki yıl görülme olasılığı en yüksek olan viral hastalıklara yönelik olarak hazırlanmaktadır. Buna göre trivalan veya kuadrivalan aşılar mevcuttur. Trivalan aşılar iki Influenza A suşu, bir İnfluenza B suşuna karşı koruyucu iken kuadrivalan aşılar trivalan aşıya ek olarak bir İnfluenza B suşuna karşı da koruyucudur.

İnfluenza aşıları İnfluenzaya yol açmaz. Gerek inaktive aşı gerekse nazal yolla uygulanan aşı influenzaya yol açmamaktadır.

İnfluenza aşıları güvenli aşılardır. Çok nadiren bazı ciddi sorunlara yol açmaktadır. En sık yan etkisi enjeksiyon yerinde kızarıklık ve nazal uygulanan aşılarda burun akıntısıdır ve 1-2 gün içinde geçmektedir.

Influenza aşısnın etkili olduğu virüsler hangileridir?

Geçtiğimiz yıllarda Influenza aşısnın etkin olduğu viral hastalıklar şu şekildedir:

Trivalan aşı; H1N1, H3N2 ve İnfluenza B (Yamagata) virüsleri

Kuadrivalan aşı; Trivalan aşıya ek olarak İnfluenza B (Victoria) virüsü

AŞI NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR?

Aşının Ekim ayında uygulanması önerilmektedir ancak influenza virüslerinin toplumdaki dolaşımı devam ettiğinden Ocak ayı ve hatta daha sonrasında dahi uygulanabilir.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

Grip (İnfluenza) aşısı her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ile bir önceki grip virüslerine ( bir önceki yılın grip virüsüne önlem olarak) göre içeriği hazırlanıyor ve genellikle Ekim-Kasım aylarında yapılıyor. Bu yıl yapılması gereken grip aşısı henüz ülkemize gelmemiştir. Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 aydır.