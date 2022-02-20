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Sağlık

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

AA20 Şubat 2022 Pazar 20:30 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 22:58
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Türkiye'de son 24 saatte 70 bin 355 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla bu ayki en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece bu ayın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi. Salgın boyunca en yüksek günlük vaka sayısı ise 4 Şubat'ta 111 bin 157 olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 91 bin 164 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,93, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,84 olarak kaydedildi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 850 bin 157 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"BU MÜCADELEDEN BAŞARILI ŞEKİLDE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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