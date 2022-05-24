İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,1412
  • EURO
    17,3382
  • ALTIN
    966.992
  • BIST100
    2375
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Maske yasağı kalktı mı? İşte son Kovid-19 verileri
Sağlık

Maske yasağı kalktı mı? İşte son Kovid-19 verileri

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti. İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı yeniden binin üzerine çıkınca toplu taşımalarda maske takma zorunluluğunun kalkması yeniden ertelenmiş oldu.

AA24 Mayıs 2022 Salı 20:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 697 bin 10 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.