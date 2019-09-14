''Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz''

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağının insan vücudu için çok faydalı bir besin olduğunu, insanlara her seferinde "soğuk sıkım zeytinyağı tüketin" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı. Zeytinyağının anne sütü gibi olduğunu aktaran Karatay, kilo aldırmadığını, karaciğer yağını, vücuttaki ağrıları giderdiğini dile getirdi.

Zeytinyağının, mide ülserini tedavi ettiğini, bağırsak florasını düzelttiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Karatay, özellikle yaşlıların zeytinyağını sabah akşam bir küçük fincan içmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde zeytin yetiştirildiğine değinen Karatay, "Toroslarda, Mut'ta, Altınözü'nde, Nizip'te, Artvin'de de zeytin yetiştiriliyor. En önemli zeytinlerden biri de Artvin'de. Genel olarak biz zeytin cenneti içindeyiz. Beynimiz çalışmasın diye zeytin ve zeytinyağının faydası bizden senelerce gizlendi, yasaklandı." diye konuştu.

Kutuya ve pakete girmiş hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Karatay, paketlenmiş ürünlerin aşırı işlem gördüğü için zararlı olduğunu ifade etti. Çocuklara "az yağlı" ibaresi bulunan besinler verildiğine dikkati çeken Karatay, şöyle devam etti: "Sakın yağ yemeyin, diye yayınlar yapılıyor. Bir de gazetelerde gördüm, çocuklara verilen yiyecek paketlerinin üzerinde 'az yağlı yoğurt', 'az yağlı peynir' ibareleri bulunuyor. Bunların hepsi plan. Vücuda proteinle yağ girmesi çok önemli. İnsan vücudu bir makinedir, makineye yağ koymazsanız çalışmaz. Yağın verdiği hakiki enerji uzun süre sizi acıktırmıyor. Vücudunuzun ve hücrelerinizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Hakiki köy zeytinyağı, köy tereyağı kilo aldırmaz. Bunu Türkiye'nin kafasına, beynine işlemek mecburiyetindeyiz."

Şeker ve undan alınan enerjilerin iki saat gibi kısa bir sürede bittiğini, insanın yeniden şeker ihtiyacı duyduğunu anlatan Karatay, insanların şeker hastalığına bu şekilde yakalandığını kaydetti.