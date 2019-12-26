Hareketsizlik hasta ediyor

26.12.2019 01:33 - Güncelleme: 26.12.2019 01:33

Hızlı ve düzensiz kentleşme sebebiyle çocukların kendilerine oyun alanı bulamadığına da dikkati çeken Arıca, “Çocuklar hem tatil hem okul döneminde kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Yeterince hareket özgürlüğü olmayan çocuklarda obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, öz güven eksikliği, kas eklem harabiyeti, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, erken ergenlik, solunum yolu enfeksiyonu ve bilgisayara bağlı olarak internet bağımlılığı, güvenlik ve ruhsal problemler görülebiliyor” dedi. Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, çocukların sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi için bol bol güneşten faydalanmaları gerektiğinin de altını çizdi.